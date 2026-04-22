Paco Lloret: "El Valencia rescata un punto en Son Moix y sigue obligado a ganar en Mestalla"

El periodista Paco Lloret, en su análisis semanal, ha definido el choque ante el Mallorca como un ejercicio de supervivencia en un encuentro que el club de Mestalla "acabó empatando, pero que estuvo a punto de perder, y que hasta pudo ganar".

Para Lloret, el desenlace del partido volvió a evidenciar la "falta de consideración que los árbitros tienen hacia el Valencia". El periodista ha señalado que "una acción clara de penalti sobre Gayà, no fue pitada" por el colegiado del encuentro. "El Valencia ya no pinta nada en el mundo del fútbol en España. No tiene capacidad representativa ni influencia. Su situación lo convierte en un club mediocre que está luchando por la permanencia", ha señalado con rotundidad.

En lo estrictamente deportivo ha destacado la capacidad del equipo para no encadenar tres derrotas consecutivas. Lloret ha elogiado el sistema defensivo de Corberán, que "logró anular a Muriqi", aunque ha reconocido que "Dimitrievski tuvo que intervenir con acciones determinantes para mantener al equipo con vida".

La mejoría del Valencia llegó en la segunda mitad gracias a los cambios. Según el periodista, "la entrada de Javi Guerra y Luis Rioja funcionó como un auténtico revulsivo", permitiendo que el equipo reaccionara tras haber estado "contra las cuerdas". Fue Sadiq quien, finalmente, "salvó los muebles" con el gol del empate.

Noticias relacionadas

Con dos partidos consecutivos en Mestalla (Girona y Atlético de Madrid), el Valencia afronta una semana fundamental. Especialmente ante un conjunto colchonero que, según Lloret, podría llegar con la mente puesta exclusivamente en la Champions, ofreciendo una oportunidad de oro para que los de Corberán sellen la tranquilidad.