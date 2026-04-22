El raje de Ron Gourlay por el penalti a Gayà: "Estoy muy enfadado. No lo entiendo y no es la primera vez que pasa"

El empate entre el Mallorca y el Valencia dejó en los últimos segundos la indignación del valenicanismo por un pisotón de Pablo Maffeo a José Gayà dentro del área que el VAR ni revisó. El colegiado César Soto Grado tampoco señaló nada al entender que la acción del lateral bermellón, curiosamente, en el punto de mira del Valencia para la próxima campaña, era residual. El problema, no obstante, radica en el aravio comparativo, en cómo el equipo blanquinegro sí fue castigado en situaciones similares como, por ejemplo, el que se le pitó a Guido Rodríguez en el Valencia - Alavés.

Los jugadores como el técnico, Carlos Corberán, mostraron su malestar al término del encuentro, reflejando ea sensación compartida de agravio.

El propio club también alzó la voz en redes sociales. A través de la cuenta oficial en ‘X’, el Valencia publicó un mensaje cargado de ironía: "¿Cuál es la diferencia? Que me la expliquen", acompañado de una comparativa visual entre la acción de Gayà con Maffeo y otra jugada anterior —en el Valencia-Alavés— en la que un contacto de Guido sobre Toni Martínez sí fue sancionado como penalti tras revisión del VAR.

El "disgusto" de Gourlay

El que tampoco ha escondido su enfado, ya horas más tarde y desde València a las puertas del club, es el CEO de Fútbol del club, Ron Gourlay. En declaraciones a 'A Punt Esports', el escocés expresa su frustración: "Estoy muy decepcionado y muy enfadado. No lo entiendo". El dirigente fue más allá al reclamar respuestas: "Espero que alguien me explique la situación porque no es la primera vez que pasa esta temporada".

Gourlay recordó además otros episodios similares que, según el club, han perjudicado al equipo: "Ha habido otras tres ocasiones, contra Osasuna, Villarreal y Alavés, en las que estas decisiones nos han perjudicado por muy poco margen".

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El máximo responsable ejecutivo insistió en la necesidad de aclaraciones por parte del estamento arbitral: "Necesito que me aclaren la situación. El club necesita que le expliquen por qué no se recurrió al VAR. Había tiempo".