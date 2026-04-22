Toni Lastra, gran impulsor del Maratón Valencia y la SD Correcaminos, ya tiene su plaza

València es la Ciudad del Running, el epicentro indiscutible del atletismo popular. Pero nada de esto sería posible sin aquellos pioneros, casi visionarios que dedicaron su vida a fomentar este deporte, a impulsarlo. Figuras como Toni Lastra o Miguel Pellicer pusieron los cimientos en los que ahora se sustenta la Ciudad del Running y del Maratón de València, considerado ahora un referente mundial. Buena parte de la gran familia del atletismo valenciano y sobre todo, de la SD Correcaminos se ha dado cita este miércoles 22 de abril en la inauguración oficial de la Plaza Toni Lastra. Situada en el Barrio de Monteolivete, muy cerca de la Paça del Maratón donde se ubica la salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Un Maratón Valencia en cuya historia es pieza clave Lastra, uno de sus grandes impulsores. Toni Lastra, que presidió la SD Correcaminos desdse 1985 hasta 1997 y que fallecía en 2015, a los 79 años, tiene por fin, el homenaje que merecía. Hace unos meses el Ayuntamiento de València decidía honrar la memoria de Lastra poniendo su nombre a una plaza. La placa, con la leyenda 'Toni Lastra, maratonià' luce ya en una tranquila plaza situada entre las calles Brigades Internacionals y Escriptor Rafael Ferreres, muy cerca del Carrer Institut Obrer.

Paco Borao y Rocío Gil junto a los hijos de Toni Lastra / M. A. Montesinos

La familia de la SD Correcaminos asistió al homenaje

A la inauguración asistió gran parte de la vieja guardia de la SD Correcaminos, con su presidente Paco Borao y gerente, Juan Manuel Botella al frente y muchos de los que compartieron kilómetros, almuerzos y vivencias con Lastra como Alfredo Ibarra, los hermanos Egea, Manolo Flores, Toni Hernández, Vicente Merino, Paco López... También asistió una amplia representación de la familia Lastra encabezada por los hijos del mítico corredor: Toni y Rafa. Por supuesto tampoco faltó la Fundación Trinidad Alfonso, representada por su director Juan Miguel Gómez así como la concejala de Deportes de València, Rocío Gil.

Rocío Gil hizo entrega de una placa conmemorativa reproduciendo el cartel de la Plaza Toni Lastra, a sus hijos, Rafa y Toni. La concejala de Deportes se mostró feliz de que "Toni tenga ya por fin una plaza en esta ciudad en la que tanto corrió y por la que tanto luchó, nos hizo ponernos en el mapa impulsando nuestro Maratón del que estamos tan orgullos. Apenas hace unos días la Federación Española nos volvió a ratificar como el Mejor Maratón de España y eso es gracias en gran parte a Toni. Él siempre entendió que esto era un éxito colectivo".

Toni Lastra, hijo del mítico presidente de la SD Correcaminos resaltó que a su padre le hubiera "encantado tener una plaza a su nombre y se lo hubiese dedicado a todos sus amigos, a aquellos a los que convenció de que correr era algo más que ejercicio físico. La ciudad ha crecido en todo este tiempo y con ella, el Maratón. Fue una idea de mi padre y de algunas personas que hoy están aquí- Fue un gran amigo de sus amigos y el mejor padre".

Familiares y amigos de Toni Lastra no faltaron a la cita / M. A. Montesinos

Paco Borao, presidente de la SD Correminos se mostro orgulloso de "rememorar el nombre de Toni Lastra. Si tuviésemos que resumir los 45 años de historia del Maratón Valencia con un sólo nombre, habría un gran consenso de que ese nombre fuese Toni Lastra. Todos tenemos anécdotas con Toni inculcándonos su amor al maratón y animándonos a lograr nuestras metas deportivas. El gran carisma de Toni Lastra junto al pragmatismo de Alfredo Ibarra, impulsaron el Maratón", afirmó Borao que agradeció la iniciativa del Ayuntamiento de València.

Toni Lastra, un pionero del running en València

Toni Lastra (Valencia, 1936), que falleció en 2015 precisamente mientras desayunaba rodeado de amigos corredores, fue un atleta tardío que encontró su camino a los 40 años y acabó convirtiéndose en maestro de toda una generación de valencianos, no sólo sobre el asfalto, también a través de sus artículos que fueron recopilados en tres libros bajo el título ‘La Columna de Andrópolis I, II y III’. Toni también escribió una pieza teatral dedicada a Filípides, el primer maratoniano según la célebre leyenda griega, y un sinfín de crónicas y reflexiones en diversas revistas desde 1982, y prácticamente hasta su muerte.