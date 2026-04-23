Tenis
Jessica Bouzas se desmorona ante Shnaider y se despide de Madrid en segunda ronda
La tenista gallega se vino abajo después de ganar el primer set contra la rusa, que fue de menos a más.
Redacción
La española Jessica Bouzas, 50 del ránking mundial, quedó este jueves eliminada del WTA 1.000 de Madrid al perder con la rusa Diana Shnaider, decimoctava favorita, en la segunda ronda por 6-3, 5-7 y 1-6, en dos horas y tres minutos.
La gallega sigue teniendo la segunda ronda del torneo madrileño como tope, al no lograr tampoco superarla en su tercer intento. Bouzas, de 23 años, se llevó el primer set jugando a un buen nivel pero en el segundo sufrió para restar con acierto ante el empuje de Shnaider, que tuvo en los saques directos, con cinco dobles faltas en total, su principal lastre.
Carreño y Munar, adelante
En el último set, la española se desmoronó, fue incapaz de dar continuidad a su juego y acabó sometida a los puntos largos de la rusa, que supo encontrar el punto débil de su rival para ganarla.
Bouzas, que tiene su mejor resultado en un torneo WTA 1.000 los cuartos de final en Montreal 2025, dijo adiós al torneo madrileño sin poder cumplir el reto propuesto.
Shnaider, por su parte, se enfrentará en dieciseisavos a la suiza Belinda Bencic, que ganó en su duelo a la croata Petra Marcinko.
Más suerte tuvieron Pablo Carreño y Jaume Munar, que saldaron con victorias sus estrenos. El asturiano levantó un duelo maratoniano ante Marton Fucsovics (4-6, 7-6(5), 6-2), mientras que el mallorquín superó al kazajo Alexander Shevchenko en su primer triunfo después de su lesión (6-4, 6-1).
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