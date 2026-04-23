Tras su ruptura con Alcaraz, Juan Carlos Ferrero inicia la 'conquista de China'

La expansión internacional de la JC Ferrero Tennis Academy suma un nuevo capítulo en Asia. El proyecto impulsado por el valenciano Juan Carlos Ferrero ha echado a rodar en Shanghái, donde ya ha comenzado a operar mediante acuerdos con distintos clubes locales mientras avanza en la creación de una academia propia en la ciudad.

La iniciativa fue presentada coincidiendo con la visita de Ferrero al gigante asiático, en un movimiento que refleja la ambición del proyecto: replicar en China el modelo integral que la academia desarrolla en España. El plan contempla la construcción de un centro que incluya instalaciones deportivas, residencia y formación académica, con el objetivo de ofrecer un entorno completo para el desarrollo tanto deportivo como personal de los jóvenes tenistas.

En esta primera fase, varios entrenadores formados en la academia ya trabajan sobre el terreno, centrados tanto en la preparación de jugadores como en la capacitación de técnicos locales. La estructura irá creciendo de manera progresiva, consolidando la presencia del proyecto en el país y ampliando su alcance dentro del tenis chino.

La expansión cuenta con el respaldo de los grupos empresariales ACT Sport Technologies y GuanOu Sports, socios estratégicos con experiencia en el sector y una clara apuesta por el desarrollo de este deporte en China. La colaboración no solo se limita a Shanghái, sino que busca impulsar el tenis a nivel nacional mediante nuevas iniciativas.

Ferrero, en su visita a las instalaciones / SD

Torneos y clínics

Entre ellas destaca la creación de una estructura de torneos vinculada a la academia, así como la organización de clinics y camps formativos en diferentes ciudades del país, reforzando la difusión del método de trabajo que ha dado prestigio internacional al proyecto.

Este paso adelante llega en un momento de transición para la figura de Ferrero dentro del tenis profesional. Tras cerrar a finales de 2025 su etapa como entrenador de Carlos Alcaraz —una relación que marcó una era de éxitos y consolidó al murciano en la élite mundial—, el técnico valenciano parece haber redoblado su apuesta por el desarrollo estructural del tenis desde la base.

Noticias relacionadas

La salida del equipo de Alcaraz no ha supuesto un alejamiento del circuito, sino más bien una reorientación de sus esfuerzos hacia proyectos de largo recorrido como esta expansión en China. Con ella, la academia no solo refuerza su posicionamiento global, sino que también consolida la visión de Ferrero: exportar un modelo formativo capaz de generar talento en cualquier parte del mundo.