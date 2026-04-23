Lamine Yamal no volverá a jugar con el Barça esta temporada, pero salva el Mundial

Al Fútbol Club Barcelona le quedan seis partidos de Liga y tendrá que disputarlos sin Lamine Yamal, el todopoderoso hacedor de regates, pases y goles en el universo azulgrana. La rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo a los 41 minutos del partido ante el Celta le mantendrá fuera de los terrenos de juego para lo que resta de Liga, según constató el parte médico del club. El equipo de Hansi Flick, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tendrá que rematar la conquista del campeonato sin él y, dicho sea de paso, sin Raphinha aún.

Un Lamine Yamal preocupado acudió por la mañana a la Ciutat Esportiva del club azulgrana a realizarse unas resonancias que han confirmado las malas sensaciones que ya tuvo al abandonar el campo. En el mismo vestuario del Camp Nou le hicieron unas exploraciones que hacían intuir el negativo diagnóstico difundido este jueves.

La alarma barcelonista contrasta con cierta paz de espíritu para Luis de la Fuente de cara al Mundial norteamericano de este verano. No llegará rodado el extremo del Barça al inicio de la cita mundialista -el 15 de junio, primer partido-, pero tras la exploración a fondo practicada en las instalaciones de Sant Joan Despí los servicios médicos del club azulgrana garantizan de sobra su presencia en la convocatoria de la selección española. No obstante, no está libre de una recaída, nada inhabituales en este tipo de lesión. Los servicios médicos del club apostarán ahora por un tratamiento conservador para su recuperación.

Tercera lesión

Lamine Yamal provocó el penalti que él mismo transformó ante el Celta, pero lo que debía ser una celebración se tornó en una incertidumbre. Notó dolor en el bíceps, hizo el gesto de pedir el cambio y se tiró al césped. Se marchó por su propio pie y se abrió el interrogante enseguida sobre el tamaño de la rotura, si es que la había. Y sí, la hay. Y sin él deberá el Barça sellar la Liga.

"Es una baja importante, pero estoy convencido que la plantilla lo tirará adelante", dijo este jueves Rafa Yuste, presidente azulgrana en funciones. Un mensaje de optimismo institucional que contrasta con la pesadumbre que cundía en el vestuario tras el partido del miércoles. "Es el mejor y es un golpe duro para nosotros porque es un jugador muy importante y le necesitamos. Estaba jodido en el vestuario porque entiende lo importante que es para nosotros", comentó, por ejemplo, Gavi.

Es la tercera lesión de Lamine Yamal en su carrera. Esta temporada sufrió de una pubalgia que le martirizó, aunque solo le hizo perderse cinco encuentros. El curso anterior padeció un traumatismo en el tobillo derecho durante un enfrentamiento con el Leganés que le alejó de los terrenos de juego casi un mes. En total, durante su incipiente carrera, se ha perdido por lesión 10 partidos con el Barça. Habrá que sumar ahora seis más. Pocos contratiempos físicos, lo que le ha permitido jugar el 90% de los compromisos azulgranas.

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De este modo, el tanto decisivo contra el cuadro vigués cierra la estadística de Lamine Yamal en esta temporada. El saldo es de 24 goles, 16 de ellos en LaLiga, 6 en la Champions y 2 en la Copa del Rey, además de 18 asistencias. Por culpa del isquiotibial no habrá más.