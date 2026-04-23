El Valencia renueva a una de las joyas de su cantera

Buenas noticias para el Valencia CF. El club se ha asegurado la presencia de uno de las perlas de su cantera en los próximos años. Por el momento, David Otorbi ha firmado un nuevo contrato que le vincula con los de Mestalla hasta 2028, pero con una ampliación de 3 cursos más en caso de formar parte con el primer equipo.

Es evidente que el crecimiento de Otorbi esta temporada está siendo uno de los grandes focos de atención en la factoría de Paterna. El extremo ha experimentado una notable transformación física que se traduce directamente en una mayor explosividad sobre el terreno de juego. La evolución del valenciano, unida a su desequilibrio en el uno contra uno y a una evidente mejora en la toma de decisiones, permite trazar un balance muy positivo del curso. Su progresión no solo se percibe en acciones puntuales, sino en una continuidad competitiva que empieza a marcar diferencias.

Otorbi es el jugador más joven en la historia del club en debutar en partido oficial con 16 años 2 meses y 19 días, un auténtico hito que habla del enorme potencial del internacional sub-18 con España. Va quemando etapas tanto en el Valencia CF como con la selección y no es raro que haga dinámica con los de Corberán e incluso viaje con el primer equipo.

Comunicado Oficial: Renovación de Otorbi

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con David Otorbi para ampliar la vinculación con el extremo del VCF Mestalla.

David Otorbi, de 18 años, cumple su séptima temporada en la Academia del Valencia CF en la que ingresó en 2019 y en la que ha ido progresando hasta consolidarse en el VCF Mestalla y debutar con el primer equipo, siendo el jugador más joven en la historia del Club en hacerlo en partido oficial con 16 años 2 meses y 19 días.

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David Otorbi, dando el 'ok' / VCF

Esta temporada Otorbi ha disputado 18 partidos con el VCF Mestalla en los que ha anotado 1 gol y ha facilitado 5 asistencias, siendo además un peligro constante por banda derecha. El jugador valenciano de ascendencia nigeriana es internacional Sub-18 con España.