Awa Fam, jugadora de Valencia Basket y futura WNBA: "Mi lema de vida es tener paciencia y ser valiente"

Días antes de ser elegida en el número 3 en el draft de la WNBA (igualando el puesto de Pau Gasol en 2001), Awa Fam acepta el reto de ser la protagonista de InspiraDones, el programa de Levante-EMV que abre su tercera temporada con la jugadora de Valencia Basket y futura integrante del Seattle Storm. La deportista de origen senegalés, en una conversación cercana y sincera, habla del papel clave de su familia, de la importancia de mantener los pies en el suelo y del equilibrio entre la ambición deportiva y su vida personal, además de reflexionar sobre los avances y retos del deporte femenino. Un testimonio que combina talento, disciplina y humildad, y que la sitúa como referente de una nueva generación que ya está haciendo historia.

Enhorabuena por todas las cosas buenas que te están pasando. ¿Cómo estás?

Muy bien la verdad. Al final siempre hay una chica que que soy muy tranquila, que no me ha gustado mucho ver ver lo bueno que me está pasando, pero tengo a gente alrededor que me hace ver de lo bueno que me está pasando y que bueno que esté tranquila los pies en el suelo, pero muy contenta.

Eso es una de las cosas que la gente siempre resalta de ti. Esa capacidad de esfuerzo, esa valentía, pero sobre todo esa, esa humildad con la que llevas las cosas. ¿Tú qué recuerdas de esa niña que veía jugar a sus hermanos mayores en Santa Pola?

Pues recuerdo una niña que en ese momento no tenía la misma motivación que ahora. Al final era una niña que veía el baloncesto como un hobby, que me enamoré del baloncesto por mis hermanos, porque ellos jugaban y para mí ellos dos eran como mis dos hermanos mayores, mis dos ejemplos a seguir. Era una niña que veía el baloncesto como algo para pasar el tiempo, como algo para disfrutar con mis amigas, pero poco a poco pues me fui enamorando cada vez más y tuve la suerte de que Valencia contactó conmigo a los 13 años y ahí me enamoré mucho más de baloncesto. Pero era una niña muy sencilla, muy tranquila, que me gustaba divertirme y pasar tiempo con mi gente.

Awa Fam, en un momento de la entrevista / L-EMV

Tu carrera es meteórica y solo tienes 19 años. ¿Has tenido que madurar más pronto?

Sí, totalmente. Compartir equipo con gente mucho más mayor que yo creo que me ha hecho madurar bastante, pero sobre todo tenía la obligación. No es tan fácil cuando tienes 16 años y estás entrenando, compartiendo vestuario y viviendo un poco la vida de una chica de 20 o 30 años. Eso te obliga a madurar porque al final el día a día tienes que estar con gente de esa edad que sabes que van a hacer ciertas cosas y a lo mejor tú no estás preparada. Yo tuve la suerte de rodearme de gente que me ayudó a eso y sobre todo mis padres siempre me han ayudado a madurar un poco más.

Creo que tienes como referente a una leyenda del baloncesto femenino, también de origen senegalés. ¿No sé en qué te has fijado o qué has aprendido de esas jugadoras más senior?

Ashton siempre ha sido mi referente porque ella también es origen senegalés, como mis padres, y por esa humildad que se le veía no fuera de pista. Eso es lo que me ha hecho siempre fijarme en ella, no solo dentro de pista, que no hace falta ni decir lo buenísima que es. Siempre me he fijado en ella, que me hubiese gustado siempre seguir sus pasos, pero era más fuera de pista de pista. Veía cómo hablaba en las entrevistas o cómo se dirigía a sus compañeras. También en cómo ha ayudado a su país o la humildad fuera de pista fue lo que me hizo fijarme de ojalá ser como ella.

"La primera vez que debuté con la selección o con Valencia Basket es un momento difícil. No me sentía preparada y veía que era algo muy grande para mí"

Ese es tu referente, pero tú sabes que eres referente para otras muchas chicas. No sé si en esta corta pero intensísima carrera si has vivido momentos difíciles y cómo superarlos

La primera vez que debuté con la selección o con Valencia Basket es un momento difícil. No me sentía preparada y veía que era algo muy grande para mí. No me veía preparada para poder competir contra equipos así, contra jugadores así. Y es un momento difícil, un momento en el que te das cuenta de que ya estás aquí y que tienes que hacerlo. Tienes que intentar salir a pista y puedes hacerlo porque están confiando en ti. Y lo supero apoyándome en la gente que sé que me va a ayudar y después pues sabiendo que es algo bueno, es algo que a lo mejor ahora no sale bien, pero que a lo mejor dentro de unos meses sí que saldrá bien.

Aunque tú entrenas y juegas con las mayores cuando puedes, siempre encuentras un ratito para volver con aquellas compañeras con las que empezaste, con tus amigas. ¿Qué es para ti la amistad?

Para mí siempre ha sido muy importante. Cuando era júnior, cuando era cadete y me decían de subir con categorías más mayores para entrenar, jugar partidos, yo destacaba que me parecía genial y que era algo bueno para mí, pero que quería algún día a la semana o algún fin de semana estar un rato con las chicas que son mis compañeras porque son mis amigas, es donde me lo paso bien y son las chicas de mi edad. Al final me siento mucho más cómoda en un entorno de mi edad, en un entorno que son mis amigas, que en ese momento con gente que yo veía como ídolos, entonces era distinto. Y la amistad es algo que realmente valoro mucho, porque yo creo que el baloncesto, cuando eres deportista profesional, mola mucho estar haciendo lo que te gusta, pero también mola mucho estar desconectando.

¿Y cómo es Awa fuera de la pista? ¿Qué hace para desconectar, para reponer energía?

Algo que me encanta desconectar es estar con mis amigos, estar con mis amigas, hablar con ellos, reírme, tomar algo... Me encanta el ser yo, pero estando con mis amigas y me me encanta eso, desconectar haciendo un poco lo que me dé la gana, por así decirlo. No pasármelo bien con mi gente, contarles cosas que me cuenten cosas… Para mí la amistad siempre ha sido un punto clave para poder hacer las cosas bien dentro de pista.

Has comentado que tu familia es la que también te ayuda a estar centrada ¿Cómo llevas el aspecto mental?

Te diría que a lo mejor antes era un poco más difícil. Cuando estaba, por ejemplo la época de bachiller, que al final es algo que tienes que cumplir cada día, que te tienes que despertar a las 07:00, ver la clase y luego tienes que estudiar, hacer esto, venir a entrenar, llegas a casa muy tarde... y ahí sí que era un poco más difícil aunque te diría que lo llevaba a lo mejor porque estaba preparada para eso y al final es una rutina. Ahora mismo sí que es verdad que estás un poco más tranquila porque sabes lo que tienes que hacer. Tienes que dedicarte a ti misma, tienes que hacer que las cosas salgan bien y tienes que crearte una propia rutina. Me gusta estar tranquila, saber que tengo que hacer esto, saber que voy a hacer lo otro. La cabeza es algo que tienes que ser consciente de que la tienes que tener amueblada, si no, las cosas no van a ir bien. Además, siempre tengo a gente atrás diciéndome: cabeza amueblada, pies en el suelo y sabiendo que tienes que estar concentrada.

"No me gusta pensar mucho en mi futuro, en qué va a pasar"

Pero escuchar, la gran Awa, la del futuro brillante… ¿Te mete presión?

Más que presión, es decir si sale mal. Es más una expresión, porque de hecho no me gusta pensar mucho en mi futuro, en qué va a pasar. Es más, el pensar si sale mal. Al final tener a gente alrededor ayuda mucho y también tener la cabeza donde yo creo que la tengo y sabiendo que sé que estoy aquí, sé que cosas van a llegar, pero ahora tengo que estar en lo que tengo que estar. Eso es lo que me hace estar tranquila y saber que la presión no tiene que depender de mí.

¿Tú has tenido tus referentes, tienes tus referentes, tú sientes que eres referente también para las niñas que entrenan aquí en l’Alquería?

No lo sé, la verdad. Ojalá. Te diría que a lo mejor en l’Alquería sí, porque es donde he crecido y entonces muchas niñas me han podido ver y han podido ver cómo he ido dando pasitos. Así que yo creo que en la Alquería puede ser.

¿Piensas que tenéis que luchar el doble que los hombres para la difusión del deporte femenino? ¿Crees que el deporte femenino ha conseguido mucho, pero aún hay mucho por conseguir?

Estoy muy orgullosa y muy contenta de ser mujer, de ser deportista y creo que ahora mismo las mujeres deportistas tenemos que agradecer muchas cosas. Creo que el baloncesto femenino ha crecido una barbaridad y que el mundo televisivo también está haciendo que crezca una barbaridad. Cuando jugamos en el Roig sabemos que no se va a llenar como con los chicos, pero sí sabemos que va a venir gente a animarnos porque quieren vernos. Ahora mismo se podría decir que estamos siendo conocidas, estamos siendo también referentes de muchos niños pequeños, seguimos viendo a nuestras referentes y yo creo que eso es muy importante, hemos tenido que luchar un poco más pero es para estar orgullosas.

Un momento de la entrevista a Awa Fam / F. Bustamante

Los has nombrado muchas veces en esta entrevista. Sus padres siempre han estado ahí muchísimo.

Siempre me han apoyado. De hecho, yo creo que se ilusionan más ellos de las cosas que yo. Cualquier mínima cosa, cualquier entrevista, cualquier partido o cualquier torneo, siempre intentan estar ahí. Al final son padres humildes, vienen de Senegal, han estado mucho tiempo en España. Entonces ver cómo sus hijos, tanto mis hermanos como yo, cumplimos nuestros sueños, al final a ellos les emociona mucho y yo soy consciente de ello y siempre están ahí.

Además de la WNBA formarás parte de la Liga Project B. ¿Cómo visualizas ese momento de jugar en el Roig Arena con un equipo americano? ¿Qué vas a sentir?

Voy a sentir orgullo de estar en Valencia. Para mí Valencia, lo he dicho mil veces y lo repetiría mil y una veces, es mi segunda casa. Es sentirme orgullosa de haber crecido en la Alquería, de haber compartido tiempo con entrenadores, fisios, compañeras que ahora son mis amigas. El Project B es una oportunidad que no podía decir no, donde voy a poder competir contra jugadoras espectaculares. Es algo que realmente me ilusiona muchísimo. Pero volver a Valencia, para mí, siempre va a ser espectacular porque es mi segunda casa.

Awa Fam y Silvia Tomás / F. Bustamante

¿Qué valores te ha aportado el baloncesto y que te sirven para el día a día?

El respeto entre unos y otros. Al final tienes que respetar al compañero que tienes al lado, sino yo creo que la cosa va a ir mal y el equipo va a ir mal. Y luego la humildad. Tienes que ser humilde o te van a llegar cosas buenas, pero te pueden llegar cosas malas, pueden ir las cosas bien, no pueden ir también, pero yo creo que si eres humilde eres consciente de lo que tienes, de lo que no tienes y los pies en el suelo seguro que va bien.

La Awa de hoy en día que va a dar el salto a la a la NBA. ¿Qué le diría a Awa pequeñita que se crió en Santa Pola?

Que sea paciente y que que se ponga una meta, que se ponga un objetivo de saber que poco a poco va a poder que tenga un poco de disciplina, que tenga paciencia y que seguro que cumplirá su sueño.

¿Y qué les dirías a esas chicas que ahora mismo están decidiendo un camino, que no están pasando por un buen momento, que quizá no tienen muy claro lo que quieren hacer?

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Que sean conscientes de que en el deporte, en el baloncesto o en cualquier otro deporte, las cosas buenas van a tener baches, vas a tener baches toda tu vida, vas a llorar, vas a pasarlo mal, lo vas a pasar genial, van a pasar cosas que a lo mejor no te esperabas, pero que sigan, que tengan paciencia. Yo siempre lo tengo ahí como un lema de vida: tener paciencia y ser valiente. Al final las cosas llegan cuando menos te lo esperas y tienes que intentar seguir. Tienes que intentar ser valiente, ser consciente de lo que te puede llegar, de lo que no te puede llegar, pero sobre todo de intentar rodearte de la gente que te quiere y de la que realmente te va a merecer la pena, pero seguir y seguir, que seguramente llegue todo.