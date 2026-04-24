Carlos Corberán revela una "charla interesante" con la plantilla tras el partido en Mallorca

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, advirtió este viernes de la elevada exigencia que supondrá el duelo de este sábado ante el Girona en Mestalla, un rival que, según explicó, pondrá a prueba tanto el físico como la fortaleza mental de su equipo. “Es un reto muy físico y mental”, resumió el técnico en rueda de prensa, donde subrayó la necesidad de que el conjunto valencianista demuestre que es “un grupo fuerte”.

Corberán incidió en el perfil del Girona como un equipo dominador a través de la posesión, capaz de someter a sus rivales mediante largas secuencias de pase. En ese sentido, recalcó la importancia de saber convivir con esa situación sin perder el orden ni la concentración. “Hay que saber gestionarlo a nivel físico para evitarlo y a nivel mental para no verte superado”, apuntó.

El técnico valencianista insistió en que el equipo afronta cada jornada como una final, consciente de la exigencia clasificatoria. “Necesitamos sumar puntos y estamos centrados en hacer el mejor partido posible”, afirmó. En una Liga que considera marcada por la igualdad, Corberán destacó que los detalles resultan determinantes y apeló a factores como la intensidad, la organización y el espíritu competitivo para inclinar la balanza a su favor.

Tras el último encuentro ante el Mallorca, el entrenador reveló que mantuvo una charla “muy interesante” con la plantilla, de la que extrajo conclusiones positivas tanto en el plano emocional como táctico. “Es un grupo que trabaja muy bien, con un nivel de compromiso muy alto”, señaló, aunque matizó que ese esfuerzo no siempre se traduce automáticamente en resultados. En esa línea, también valoró el respaldo del director general de fútbol, Ron Gourlay, al que definió como constante desde su llegada.

Polémica arbitral

Preguntado por la actuación arbitral tras la polémica del último partido, Corberán evitó la crítica directa, aunque reclamó mayor claridad en los criterios del VAR. “Creemos en la honestidad de los árbitros, pero hay confusión en conceptos como temeridad o revisable que afecta a todo el fútbol”, reflexionó.

En el apartado deportivo, confirmó que Unai Núñez entrará en la convocatoria pese a haber completado sesiones de entrenamiento de menor carga, mientras que Thierry Rendall permanecerá de baja entre tres y cuatro semanas, en función de su evolución. Sobre el futuro del lateral portugués, cuyo contrato finaliza en junio, el técnico se mostró prudente y evitó pronunciarse.

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Por último, Corberán apeló al papel de Mestalla como elemento diferencial. El entrenador espera un ambiente de máxima exigencia, acorde a una afición que, según recordó, “lo da todo y exige todo”. “Para nosotros es clave, pero debemos corresponder dando el máximo”, concluyó.