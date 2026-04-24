Dela: "El equipo sabe jugar muy bien al fútbol, pero también competir muy bien”

Adrián de la Fuente 'Dela' disputó ante el Sevilla uno de los encuentros más especiales de su carrera al cumplir los cien partidos oficiales con el Levante UD. El jugador repasa su trayectoria durante este centenar de encuentros y habla sobre la importante victoria conseguida ante el Sevilla FC.

El defensa destaca el buen trabajo colectivo del equipo parar lograr un triunfo frente al conjunto sevillista para seguir creyendo. “Sabíamos de la importancia del partido, era un rival directo. También teníamos en mente el gol average que puede ser importante. El equipo respondió. La primera parte hicimos un partido muy serio con nuestro fútbol y la segunda parte hubo diez o quince minutos que tuvimos que ponernos el mono de trabajo y demostrar que el equipo sabe jugar muy bien al fútbol, pero también sabe competir muy bien”, señala.

El jugador ha querido reconocer el papel de la afición en esta victoria: “Los diez o quince primeros minutos de la segunda parte en los que el equipo sufre mucho porque el Sevilla FC entra bien al segundo tiempo, desde dentro, la energía que se vivía en el Ciutat era muy diferente a lo que se veía años atrás. Es para estar orgullosos de toda nuestra afición, de cómo nos empujaron, cómo nos animaron… El equipo lo agradece”.

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"Cifra bonita y difícil"

Respecto a formar parte del club de los centenarios levantinistas, Dela admite que “es un orgullo”. “Cien partidos no se cumplen todos los días, es una cifra difícil de conseguir, es bonita, y más en un club tan grande e histórico como es el Levante UD. Estoy agradecido y muy emocionado de poder hacerlo en casa, con la afición y con mi familia”, indica. De estos cien encuentros, el central asegura que el más especial “fue el de Burgos porque fue el partido que todo levantinista soñaba. Se dio todo lo que tenía que darse e incluso un partido que se nos puso muy cuesta arriba desde el principio”.