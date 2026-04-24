La influencia de Javi Guerra: el Valencia CF gana el 86% de los puntos con su aportación

El partido contra el RCD Mallorca dejó muchas lecturas a nivel colectivo e individual. Una de ellas es que los momentos de insipración de Javi Guerra hacen mejor al Valencia CF y que su irregularidad está penalizando al equipo. Solamente hay que ver los ratos en los que ha estado entonado como ha cambiado la capacidad productiva del equipo y el cortocircuito en que se ha convertido en sus malas tardes. Hay dos registros que lo dejan claro, que exigen ese paso al frente del futbolista de Gilet y que lo señalan como un factor clave para conseguir la permanencia.

En primer lugar, el más relevante: el Valencia esta temporada no ha perdido ningún partido en el que Guerra haya marcado o asistido. Es más, ha ganado cuatro (Getafe, Athletic, Levante UD y Alavés) y empatado uno (Mallorca) de los cinco en que ha pasado esta circunstancia, por lo que los valencianistas han conseguido 13 de 15 puntos en los partidos en los que el canterano ha tenido incidencia directa en algún gol.

Más de un tercio de los puntos tienen sello de Guerra

Teniendo en cuenta, además, que el Valencia solamente tiene 36 puntos en su casillero (razón por la cual está luchando por no descender), el equipo ha sacado más de un tercio de sus puntos en partidos en los que Javi Guerra ha generado aportación directa en algún gol... Lo que habla de la dependencia que tiene el equipo de que uno de sus pocos jugadores talentosos aparezca en los partidos.

Javi Guerra, en el Pizjuán, donde el Valencia ganó 0-2... última victoria en LaLiga y el espejo donde mirarse para la cita en Mallorca / LaLiga

Superado su registro de asistencias

En segundo lugar, con la asistencia frente a los mallorquinistas con aquella peinada de cabeza, Guerra sumó su cuarto pase de gol de la temporada, batiendo así su mejor registro hasta la fecha (las tres de la temporada anterior) y lo ha hecho en una campaña marcada por los altibajos en la que está mostrando su calidad con cuentagotas.

Clave ver a ese Javi el sábado

De cara al partido contra el Girona FC de este sábado, el Valencia multiplicará sus opciones de victoria con una versión del centrocampista valenciano al menos parecida a la ofrecida contra el Mallorca, capaz de desequilibrar desde la conducción, teniendo la personalidad para pedirla, la determinación para correr y la libertad de pisar el último tercio del campo.

Vuelve Unai Núñez

Por otro lado, el Valencia CF trabaja con vistas al partido del sábado frente al Girona FC en el que se juega gran parte de la permanencia en Primera División. El equipo de Carlos Corberán, que no pudo pasar del empate frente al RCD Mallorca en Son Moix, se está complicando cada vez más la vida y necesita dar un golpe encima de la mesa en Mestalla.

Para ello recuperará un efectivo que puede ser clave como Unai Núñez, que trabajó con el resto del grupo en la sesión preparatoria de este jueves y que apunta a formar pareja de centrales con César Tárrega después de haber hecho Pepelu ese papel contra los bermellones. El vasco y el de Alaquàs son los únicos centrales puros disponibles.

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No llegará, por otra parte, Eray Cömert, ya que tal y como informó El Chiringuito, al jugador suizo se le abrió la cicatriz de la lesión y se descarta que pueda jugar contra el Girona mientras que está en el aire que pueda jugar contra el Atlético de Madrid.