Jean Montero, elegido en el Primer Quinteto Ideal de la EuroLeague 2025-26

El base-escolta de Valencia Basket, Jean Montero, ha sido incluido para formar parte del Primer Quinteto Ideal de la EuroLeague 2025-26, convirtiéndose en el primer jugador de nuestro Club que recibe este reconocimiento. El jugador taronja comparte este nombramiento junto a Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov.

Hace dos días, el exterior dominicano fue elegido como “Rising Star” de la máxima competición europea del curso 2025-26, siendo el primer jugador del continente americano en conseguirlo y el primer jugador en obtener esta distinción tanto en la EuroCup como en la EuroLeague.

Esta designación supone la segunda ocasión en la que Valencia Basket aparece en los quintetos ideales de la máxima competición europea: el único precedente hasta ahora fue la presencia de Dusko Savanovic en el Segundo Equipo de la temporada 2010-11.

Los nombramientos para este quinteto ideal se deciden a través de una votación conjunta en la que los votos de los entrenadores y capitanes de los equipos de la EuroLeague suponen respectivamente un 35% de la cifra final, el voto de los medios de comunicación un 20% y el de los aficionados un 10%. Los cinco jugadores que obtienen un mayor porcentaje acumulado con los votos de estas cuatro categorías han sido designados para formar el Primer Equipo de la EuroLeague 2025-26. De esos cinco jugadores, el que haya obtenido un mayor porcentaje será designado MVP de la temporada.

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Sus números

En su primera temporada en la EuroLeague, Jean Montero ha liderado al Valencia Basket en anotación (13,7 puntos), asistencias (4,6) y valoración (16,4 créditos). A nivel general de la competición, se ha quedado muy cerca del Top Ten de valoración (undécimo clasificado) aunque en las estadísticas cada 40 minutos, Montero es séptimo en valoración (30 créditos).