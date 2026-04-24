La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5.000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama

La posibilidad de que València, con el Nou Mestalla por bandera, sea una de las sedes españolas del Mundial 2030 va siendo cada vez más real. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, volvió a ahondar este jueves en la idea de que la capital valenciana no puede quedarse fuera del campeonato del mundo.

Louzán aseveraba que "hay una previsión inicial de 20 sedes" para el torneo mundial, de las cuales 11 corresponden a España, 6 a Marruecos y 3 a Portugal. "Se han caído las sedes de Málaga y Coruña y hay dos para entrar, Valencia y Vigo. Hemos pedido que se incorporen y esperemos que FIFA lo tenga a bien", relató.

Conviene recordar de dónde viene esta historia. El 19 de julio de 2024, la RFEF hizo público el listado de once estadios españoles incluidos en el dosier de la candidatura: ahí estaban, entre otros, La Rosaleda y Riazor, pero no València. La Comunitat Valenciana sí aparecía en el plan mundialista, aunque en el capítulo de subsedes y centros de entrenamiento. El tablero cambió después: A Coruña renunció en marzo de 2026 y, pocos días más tarde, Louzán remitió formalmente a la FIFA la propuesta para que València y Vigo entrasen en la carrera por ocupar esos huecos. "Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club", aseguraba el dirigente federativo.

La propuesta a la FIFA

Pero, ¿Qué estadio ha mostrado la candidatura valenciana a la FIFA para ser sede del Mundial? En el dossier elaborado por club, Federación Valenciana, Ayuntamiento y Generalitat, figura un Nou Mestalla con una capacidad bruta de 70.044 espectadores pero neta de 65.000 (el 100% cubiertos), es decir, que para eventos internacionales, como el caso del campeonato del mundo, el recinto reducirá su capacidad en 5.000 personas por motivos de seguridad, prensa, zonas vips y otras necesidades.

Ubicación de las localidades que está comercializando el club en el Nou Mestalla / L-EMV

Además, el Nou Mestalla ofrece a FIFA 4.620 metros cuadrados de salas VIP, 3.886 de hospitality en espacios cerrados y 2.036 abiertos, 2.480 destinados a palcos y 9.582 metros cuadrados de zonas lounge. A eso se suman 900 plazas de aparcamiento, un Diamond Club de 475 metros cuadrados y hasta un museo-hall UEFA de 550 m2.

Cabe recordar que hace tres semanas, el Ayuntamiento de València aprobó el convenio con el Valencia CF para regular el uso del nuevo estadio por parte de la ciudad. El texto contempla expresamente la posibilidad de albergar partidos del Mundial 2030 y permite al consistorio disponer del recinto para grandes acontecimientos deportivos sin coste municipal, con una vigencia de cuatro años prorrogable por otros cuatro.