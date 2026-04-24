Puçol rinde homenaje a Pepe Claramunt con la presentación de un cuento biográfico en su estadio

Puçol se sumó a la celebración del Día Internacional del Libro con un emotivo homenaje a una de las grandes figuras del valencianismo. El Estadi Pepe Claramunt acogió la presentación del cuento biográfico Pep Claramunt. Un capità del poble, una obra que repasa la trayectoria y legado del histórico centrocampista del Valencia CF.

El evento, incluido dentro de las actividades del denominado ‘Año Claramunt’, contó con la presencia del propio exfutbolista, que estuvo arropado por representantes institucionales, exjugadores y miembros del fútbol base. Entre los asistentes destacaron Ricardo Arias, embajador del Valencia CF; Vicente Guillot, presidente de honor de la Asociación de Futbolistas del VCF; y José Vicente Forment, también exjugador del club.

Pep Claramunt, junto a otros históricos como Guillot, Forment o Arias / L-EMV

Asimismo, acudieron la alcaldesa de Puçol y diputada provincial, Paz Carceller; el concejal de Cultura, José María Esteve; la concejala de Deportes, Pepa Deogracia; y el presidente de la UD Puçol, José Ignacio Pastor Claramunt. Jóvenes futbolistas del club local completaron una jornada marcada por el reconocimiento a la figura del exinternacional.

Leyenda del Valencia CF

Pepe Claramunt está considerado uno de los jugadores más relevantes en la historia del Valencia CF. Capitán del equipo de Mestalla durante su etapa en activo, defendió la camiseta valencianista durante doce temporadas, en las que disputó cerca de 450 partidos y anotó 90 goles. En su palmarés figuran la Copa de 1967 y la recordada Liga de la temporada 1970-71.

Su relevancia también se extendió al ámbito internacional. Claramunt debutó con la selección española absoluta a los 22 años y llegó a convertirse en el primer capitán valenciano de ‘La Roja’. Con el combinado nacional disputó 23 encuentros y firmó cuatro goles.

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La presentación del libro refuerza el reconocimiento a su legado deportivo y humano, consolidando su figura como uno de los referentes históricos del fútbol valenciano.