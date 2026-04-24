Tres carreras populares este fin de semana en València: Horarios, itinerarios y cortes de tráfico

El calendario de carreras populares no para y este fin de semana hasta tres citas aparecen en la agenda de los corredores. El sábado, de 18.00 a 19.05 horas, el barrio de Sant Pau (distrito de Campanar) acoge la 'VII Volta a Peu per la Discapacitat' de cinco kilómetros, dentro del circuito de Carreras Caixa Popular Ciutat de València, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad.

Esta carrera recorrerá las siguientes avenidas: Mestre Rodrigo -entre Camp de Túria y plaza de Badajoz-, General Avilés -entre Mestre Rodrigo y Pío Baroja- y Pío Baroja -entre Mestre Rodrigo y Vall de la Ballestera (sin invadirla). El tramo de la avenida Mestre Rodrigo, entre las rotondas de Camp de Túria y de La Safor, permanecerá cerrado al tráfico desde las 15.00 horas por el montaje de la salida y de la meta. En este tramo estará prohibido estacionar desde el viernes 24 a las 22.00 horas y hasta el sábado a las 20.30 horas.

Calles afectadas por la VII Volta a Peu per la Discapacitat / L-EMV

En la zona de meta se llevarán a cabo, de 19.05 a 19.45 horas, las carreras infantiles posteriores a la prueba principal para menores de 14 años. Con motivo de la carrera, el sábado EMT ha programado un nuevo recorrido para la línea 67. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.

Ya el domingo, está programada la 14ª edición de la 15K València Abierta al Mar, así como la 6ª edición de esta misma carrera en formato 7,5K. Estas pruebas, en las que están inscritas unas 12.000 personas participantes, se desarrollarán de 9.00 a 11.00 horas (el circuito de la 7,5k está incluido dentro de la 15k).

Los cortes de tráfico

En cuanto a los cortes al tráfico, éstos comenzarán previsiblemente sobre las 8.00 horas y afectarán vías como Enginyer Manuel Soto, Doctor J.J.Dómine, Doctor Marcos Sopena, Eugenia Viñes, José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Doctor Lluch, Sèquia de la Cadena, Tarongers (la banda en contra dirección al tráfico motorizado), Lluís Peixó, Marí Blas de Lezo, Reina en su totalidad, J.J. Dómine, Joan Verdeguer sin llegar a la calle Eivissa y Enginyer Manuel Soto de nuevo, donde está situada la meta. Tanto la salida como la meta están ubicadas en la avenida Enginyer Manuel Soto. Esta zona se cortará por cuestiones de montaje el sábado 25 a partir de las 18:00h, desviándose el tráfico por el vial de La Marina.

Mapa de cortes de tráfico por la 15K / L-EMV

Está prohibido estacionar en la zona delimitada entre las calles del Exèrcit Espanyol, avenida Enginyer Manuel Soto y el paseo de Canta-ranes, desde el sábado 25 a las 8.00 horas y hasta el domingo a las 14.00 horas. También en Eugenia Viñes -entre la calle de les Columbretes y la dels Pescadors-, Lluís Peixó dirección Blasco Ibáñez -entre Tarongers y Pintor Dalmau-, avenida Tarongers dirección playa -entre la Facultad de Derecho y la calle de la Reina- y Joan Verdeguer -entre Enginyer Manuel Soto y Evissa-, desde el sábado a las 22.00 horas y hasta el domingo a las 14.00 horas.

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Modificaciones en el transporte público

EMT ha planificado nuevos itinerarios en un total de 10 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a las pruebas con las líneas 4, 19, 30, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales. Por lo que respecta al tranvía, las líneas 4, 6 y 8 se verán afectadas mientras dure la carrera (de 9.15 a 11.00 horas), para más detalles se recomienda consultar los canales de Metrovalencia.