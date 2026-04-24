Denuncia pública de acoso en plena calle de València: "Tengo miedo de bajar a tirar la basura"

La periodista y especialista en marketing y comunicación digital Alba Molina ha denunciado públicamente, a través de su cuenta en la red social X, varios episodios de acoso sufridos en los últimos días en la zona de Avenida Valladolid-Alfahuir, en València, siempre en una misma franja horaria, entre las 07.15 y las 07.35 horas.

Según su relato, todo comenzó cuando bajó a tirar la basura antes de iniciar su jornada laboral. En ese momento, un joven de entre 29 y 36 años, delgado, con pelo corto, barba, gafas y una mochila azul y negra, se le acercó de forma sigilosa. En un primer instante, Molina interpretó su actitud como un gesto de amabilidad, ya que incluso llegó a ayudarle a tirar las bolsas en el contenedor. Sin embargo, la situación comenzó a resultarle extraña cuando, invadiendo cada vez más su espacio personal, el hombre le sonrió y le dijo: “Me encanta ayudar”. La periodista explicó que, al notar que la distancia entre ambos desaparecía y que él seguía aproximándose pese a sus intentos por apartarse, sintió miedo. En ese momento apareció su compañero de trabajo, que había acudido a recogerla, y ella corrió hacia el coche.

Lejos de quedar en un episodio aislado, al día siguiente volvió a encontrárselo en circunstancias similares. Según su testimonio, trató de marcar distancia diciéndole con claridad que agradecía su ayuda del día anterior, pero que no necesitaba nada más. Pese a ello, el hombre insistió y le pidió su número de teléfono con la excusa de “poder hablar” y “ver en qué podía ayudarla”. Molina se negó. Fue entonces cuando, siempre según su relato, el tono del individuo cambió. Ella le respondió que tenía a su familia y a su marido para ayudarla, y él reaccionó con una frase que aumentó todavía más su inquietud: “Ah, que no me das tu móvil por tu marido. Pero yo solo quiero ayudar”.

La situación no pasó a mayores gracias a la aparición de una mujer a la que Alba Molina apeló en voz alta, fingiendo conocerla. La viandante entendió enseguida que necesitaba apoyo y permaneció a su lado hasta que llegó su compañero de trabajo. La periodista agradeció públicamente ese gesto, que consideró decisivo para poder alejarse con seguridad.

Escondido para ver si salía

El episodio más inquietante, según explicó en el hilo, se produjo días después, cuando ya tenía la certeza de que no se trataba ni de una coincidencia ni de un comportamiento amable. Molina aseguró haber visto al mismo hombre escondido en una esquina, mirando nervioso de un lado a otro, aparentemente buscándola. Ante esa situación, avisó a su compañero y optó por salir por el garaje para evitar cruzárselo. Cuando su compañero llegó y trató de acercarse, el hombre cambió de dirección y, al darse cuenta de que ella había salido por otro punto, huyó corriendo. Fue entonces cuando llamó a la Policía.

La periodista explicó también que ya ha informado del indicente a la Policía y señala que estas le han indicado una serie de pautas para evitar volver a coincidir con él en la misma zona y horario. Aun así, reconoció sentir miedo, especialmente porque pasa muchas horas sola con su hijo pequeño. De hecho, señaló que su padre tuvo que acompañarla recientemente para recoger al menor del colegio, hacer varios recados y regresar a casa sin caminar sola.

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Con esta publicación, Alba Molina quiso lanzar una advertencia a otras mujeres que transitan por la zona a primera hora de la mañana. “Mi único fin es avisar”, escribió, al tiempo que advirtió de que bloquearía y reportaría cualquier comentario ofensivo. Su testimonio ha generado preocupación en redes sociales y vuelve a poner el foco sobre la inseguridad y el temor con el que muchas mujeres afrontan situaciones de acoso en espacios cotidianos.