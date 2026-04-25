De mil en mil, el Valencia hace historia

El Valencia CF celebró su partido número 1.000 en primera división como líder. Sucedió en el ejercicio 70-71, en el que terminó por proclamarse campeón de Liga y subcampeón de Copa. Casi 30 años después, dobló la cifra de participaciones ligueras en su visita a Santander, correspondiente a la temporada 99-00, la última del siglo XX. Aquella fue otra campaña inolvidable, en la que se clasificó para la final de la Liga de Campeones, torneo en el que debutaba. Aquel choque contra el Rácing concluyó con empate a uno.

El pasado martes, en Palma, los valencianistas disputaron tres millares de partidos en la máxima categoría del fútbol español. Al igual que sucedió en El Sardinero el 12 de enero del año 2000, se repitió el marcador con la igualada a un gol. Los designios del calendario han evitado que el Valencia haya podido disputar alguno de estos partidos tan señalados en su historia como local en Mestalla. La entidad valencianista ocupa la cuarta plaza en la clasificación de los equipos con más partidos jugados en primera división.

En el inicio del campeonato, temporada 28-29, el Valencia fue admitido en segunda división, tras una larga polémica que afectó igualmente a otros clubes que se consideraron agraviados por la medida. Al final de su tercer ejercicio en la categoría de plata logró el ascenso tras proclamarse campeón. Desde entonces ha jugado siempre en primera división salvo en el ejercicio 86-87. Este dato le distingue respecto a otros competidores que han sufrido más de un descenso, y que, en algún casi, tuvieron la oportunidad de iniciar su andadura liguera en la categoría más alta, caso del Atlético de Madrid. Por su parte, el Sevilla acumula 4 descensos entre 1968 y 2000.

El Mil, en el Calderón

Precisamente, frente a los rojiblancos madrileños, se enfrentó en el encuentro número 1.000 que se celebró en el estadio Calderón- por entonces conocido como Manzanares- la noche del sábado 6 de marzo de 1971. El Valencia encabezaba la clasificación y se había convertido en la sensación del campeonato. El encuentro despertó una enorme expectación en toda España y fue ofrecido en directo por TVE. Paquito, capitán valencianista, intercambió banderines protocolarios por tal efeméride con Calleja, su homólogo atlético. Los colchoneros, vigentes campeones, se impusieron con rotundidad, más por acierto que por juego, y desbancaron al líder. El resultado final fue de 3-0, el peor cosechado durante esa memorable campaña por los de Di Stéfano.

Les duró poco la alegría a los atléticos. Una semana después, el Valencia recuperó la primera posición que mantuvo hasta el final cuando se adjudicó el título. Miles de aficionados acompañaron a su equipo a Madrid en aquel encuentro, celebrado bajo una temperatura gélida. Su ilusión no solo se vio defraudada por el marcador, sino también por ambiente. En la grada se sucedieron los incidentes. La constante quema de tracas no fue del agrado de la parroquia local y sirvió de detonante para que aumentara la tensión que desembocó en numerosas disputas.

En la alineación de aquella desafortunada noche, destacaba la presencia de Nebot como delantero centro. La baja por lesión de Pellicer, el ariete titular, le concedió la oportunidad. Aquel fue su único partido en aquel ejercicio y a la larga, el último como valencianista. Abelardo encajó ese día los mismos goles que en los ocho partidos precedentes. Aquella fue la única vez que el Valencia recibió un marcador tan abultado. En el resto de duelos fue capaz de mantener la portería imbatida en más de la mitad, en total 16 de los 30 disputados.

El dos mil, con Cúper

Otro argentino, Héctor Raúl Cúper, dirigía al Valencia casi 30 años después, cuando alcanzó el partido 2000 en la Liga de primera división. El encuentro correspondía a la 20ª jornada del campeonato, la primera de la segunda vuelta y se disputó en El Sardinero. Mendieta adelantó a los visitantes de penalti superada la media hora de la primera parte. A falta de un minuto para la conclusión, otro máximo castigo, esta vez a favor del Rácing, fue ejecutado por Salva Ballesta y estableció el empate definitivo.

Después de aquel encuentro, el Valencia ocupaba la novena posición, aunque se hallaba en franca progresión. De hecho, acabó el torneo en tercera posición y a 5 puntos del Deportivo, que se llevó el título. A los valencianistas les penalizó su pésimo arranque, en el que tan solo sumaron 1 punto en las 5 primeras jornadas. Un lastre que fueron soltando poco a poco. Su mejoría se demostró en tramo final al que llegó pletórico. En los últimos 10 encuentros logró 7 triunfos y 2 empates. Le faltó poco para alcanzar a los coruñeses en el liderato.

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Por añadidura, compartía ese espléndido sprint liguero con actuaciones apoteósicas en la Liga de Campeones, cuando eliminó al poderoso Lazio y al Barcelona de Van Gaal, en cuartos y semifinales, tras golearlos en Mestalla. La principal noticia del partido 2000 fue el regreso a la titularidad de Cañizares, en detrimento de Palop, una vez superada la lesión sufrida en Eindhoven tres meses y medio antes, una decisión que generó controversia.