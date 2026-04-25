Baloncesto
Sergio de Larrea apunta a la aventura de la NBA
El joven base del Valencia Basket ha decidido dar el paso y se presentará al "Draft", el sistema de fichajes de la liga americana
Sigue así los pasos de Awa Fam, que también puso rumbo a Estados Unidos hace poco
Sergio de Larrea, una de las grandes promesas del Valencia Basket, ha comunicado que quiere jugar en la NBA. A sus 20 años, el jugador ha decidido declararse "elegible", lo que significa que se pone en el escaparate para que los grandes equipos de Estados Unidos puedan ficharlo este verano.
De Larrea no es un jugador cualquiera. Aunque es muy joven, mide 2,01 metros, una altura impresionante para su posición de base. Esta temporada está siendo la de su explosión. En los 17 minutos de media que juega le da tiempo a anotar casi 10 puntos. Además, tiene un 43% de acierto desde la línea de tres puntos. Todo esto le ha servido para que lo elijan como el tercer mejor base de la Euroliga, algo muy difícil de conseguir a su edad.
Siguiendo el camino de Awa Fam
Lo de Sergio de Larrea no es una sorpresa total si miramos lo que está pasando en el club. Hace muy poco vimos cómo Awa Fam, la gran estrella de la cantera femenina, también dejaba València para probar suerte en el baloncesto americano.
Parece que el Valencia Basket se ha convertido en un trampolín perfecto. Mientras el equipo masculino vuela alto -van segundos en la Euroliga-, sus jóvenes aprovechan el escaparate para cumplir sus sueños en la mejor liga del mundo.
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