El Valencia Basket quiere imponer el Roig Arena frente al Real Madrid antes de recibir al Panathinaikos

El Valencia Basket recibe este sábado (21 horas) al Real Madrid en el Roig Arena en uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Liga ACB. El conjunto taronja llega en un momento de forma notable, asentado en la zona alta y con una dinámica positiva tras encadenar victorias de peso, mientras que el líder madridista busca mantener su dominio pese al desgaste acumulado de un calendario exigente.

El equipo de Pedro Martínez ha encontrado en el crecimiento de jóvenes como Jean Montero una referencia ofensiva y creativa (14,8 puntos y 3,6 asistencias de media en ACB), De Larrea (9,3 puntos y 3,6 asistencias) o Pradilla (10,7 puntos y 5,9 rebotes), que no podrá jugar contra los blancos. A su alrededor, jugadores como Puerto, Badio o Reuvers han reforzado diferentes facetas del juego, en un bloque que destaca por su capacidad para anotar y compartir balón.

Bajas importantes para el Valencia Basket

En cualquier caso, el técnico taronja confirmó que no podrá contar con Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla ni Omari Moore, tres ausencias que condicionan la rotación ante un rival de máxima exigencia como el Real Madrid. Pedro Martínez no escondió la dificultad del momento y apuntó a lo exigido físicamente que llega su equipo y con el calendario apretando justo antes de los cuartos de final europeos. Aun así, evitó cualquier excusa. “Igual no es el mejor momento para un partido así, pero es lo que hay”, vino a resumir.

Enfrente estará un Real Madrid que mantiene intactas sus señas de identidad de la mano de Scariolo: físico, profundidad de plantilla y una defensa capaz de reducir la eficiencia rival. En el último precedente liguero entre ambos, nombres como Mario Hezonja (25 puntos), Facundo Campazzo (17 puntos y 3 asistencias) y Gabriel Deck (13 puntos) lideraron la anotación blanca, reflejo de un equipo con múltiples focos ofensivos. En la dirección, Campazzo sigue siendo el motor (acompañado por Théo Maledon, que aportó 5 asistencias en ese mismo choque) mientras que el dominio del rebote recae en gigantes como Walter Tavares y Usman Garuba, ambos con 8 capturas en ese duelo. Esta capacidad para controlar el ritmo desde la defensa y castigar en segundas oportunidades es una de las grandes fortalezas del líder. En el cuadro rival habrá un extaronja, ya que Abalde es un hombre de rotación más que fiable para el técnico italiano.

Precedentes variados... y el Panathinaikos a la vuelta de la esquina

El historial entre ambos equipos en la ACB refleja la hegemonía madridista, aunque Valencia ha logrado competir e incluso imponerse en escenarios recientes, especialmente en casa. El precedente más inmediato en liga se resolvió con triunfo blanco por 106-108 en un duelo de máxima igualdad, mientras que en Euroliga los taronja perdieron a domicilio (96-79). La última victoria de los de Pedro Martínez fue el pasado 11 de noviembre en Euroliga, cuando Scariolo y los suyos visitaron el Roig Arena (89-76). Toca repetir escenario... y esperemos que victoria valenciana.

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Con ambos equipos instalados en la élite nacional y continental, el duelo se presenta como un pulso de estilos: la exuberancia ofensiva y ritmo alto del Valencia Basket frente al control, individualidades y experiencia competitiva del Real Madrid. El Roig Arena dictará sentencia en un partido con aroma a finalísima. Eso sí, en ambos casos con un ojo puesto en los cuartos de final de la Euroliga que disputarán los taronja el martes y los madrileños el miércoles. El Panathinaikos tendrá que esperar.