La lucha por la permanencia en LaLiga se comprime: duelos directos decidirán el futuro de diez equipos

LaLiga entra en su tramo decisivo con una jornada 32 (realmente es la 33 por el cambio de fechas con motivo de la final de la Copa del Rey) que puede alterar de forma drástica la pelea por la permanencia. El caprichoso y asimétrico calendario ha querido que este fin de semana se enfrenten los diez últimos clasificados en partidos de enorme carga competitiva, y en cuatro de esos casos con cruces directos entre equipos de la misma zona caliente: Osasuna-Sevilla, Alavés-Mallorca, Valencia-Girona, Oviedo-Elche, Espanyol-Levante y Rayo Vallecano-Real Sociedad y , dos duelos que también condicionan la frontera del descenso.

Una clasificación al límite

La fotografía de la clasificación explica por sí sola la tensión. La parte baja de la tabla muestra una igualdad extrema. Desde el 11º puesto hacia abajo, la diferencia es de solo 5 puntos, lo que convierte cada partido en una final anticipada. Así está el escenario antes de la jornada:

11º Rayo Vallecano – 38 puntos

12º Espanyol – 38 puntos

13º Girona – 38 puntos

14º Valencia – 36 puntos

15º Mallorca – 35 puntos

16º Elche – 35 puntos

17º Sevilla – 34 puntos

18º Alavés – 33 puntos (descenso)

(descenso) 19º Levante – 32 puntos (descenso)

(descenso) 20º Real Oviedo – 28 puntos (descenso)

Ese estrechísimo margen convierte la jornada en una especie de eliminatoria múltiple por la supervivencia. En ese sextuple envite destacan los enfrentamientos de Valencia y Levante. Los valencianistas reciben al Girona (sábado, 18.30 horas) separados por solo dos puntos. La victoria de los de Carlos Corberán les acercaría a la permanencia con 39 puntos y ver el resto de la jornada para comprobar si la diferencia actual con el descenso (tres puntos) se amplía o se estrecha, en el caso de que los de Mestalla no consigan la victoria.

Todas las fotos del Levante - Sevilla en el Ciutat de València / Francisco Calabuig

Por su parte, el conjunto granota, pletórico de moral tras el triunfo ante el Sevilla, cerrará la jornada el lunes en Cornellà ante el Espanyol. Los de Luís Castro están a dos puntos precisamente del Sevilla, que otorgaría la salvación (antes de iniciar la jornada), mientras que los péricos siguen en caída libre y ahora se ven enfrascados en la lucha por salir del pozo, cuando en la primera vuelta eran claros candidatos (por puntuación) a entrar en Europa.

Alavés, Sevilla y Mallorca

El Alavés-Mallorca será otro de los duelos fraticidas. Los vitorianos arrancan en descenso y reciben a un rival que solo les saca dos puntos. Por contra, el Oviedo-Elche enfrenta al colista con un adversario que marca una de las últimas plazas de relativa calma. El Sevilla, mientras, comparece en el Sadar ante Osasuna con la presión máxima: es 17º con 34 puntos y cualquier tropiezo ante Osasuna puede dejarle dentro de los puestos de descenso si Alavés o Levante aprovechan sus respectivos encuentros. El Real Oviedo, colista con 28 puntos, arranca a seis de la salvación y necesita que su partido ante el Elche sea algo más que una oportunidad, mientras que los ilicitanos, que sustentan su posición en la tabla con victorias en el Martínez Valero, puede regresar a posición de descenso si cae ante los asturianos.

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Punto de inflexión, o no

La jornada 32 no es una más: es un punto de inflexión. Con la mitad baja comprimida y enfrentamientos directos en todos los frentes, el desenlace de este fin de semana puede redefinir la lucha por la permanencia. En una liga donde cada punto pesa oro, esta fecha puede ser recordada como el momento en que algunos equipos dieron el paso hacia la salvación… y otros comenzaron a asumir el descenso como una realidad inevitable.