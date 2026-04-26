Sabastian Sawe, el segundo recordman mundial 'forjado' en el Maratón de Valencia

El 26 de abril de 2026 ya forma parte de la historia del atletismo. Ese día, en Londres, el keniano Sabastian Sawe rompió una de las barreras más simbólicas del deporte al convertirse en el primer atleta en bajar de las dos horas en maratón en una competición oficial. Su 1:59:30 no solo pulverizó el anterior récord del mundo, sino que abrió una nueva dimensión en la resistencia humana.

Sawe, felicitado por Juan Roig, tras conquistar el Maratón de València en 2024 / Francisco Calabuig

Debutó en València

Sawe no es un fenómeno surgido de la nada. Su irrupción en la élite del maratón tuvo un escenario muy concreto: el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. El 1 de diciembre de 2024, el keniano debutó en los 42,195 kilómetros en la capital del Turia y lo hizo con una victoria contundente y un tiempo de 2:02:05, la mejor marca mundial del año. Aquel estreno no fue solo prometedor; fue una declaración de intenciones.

Sawe, tras su victoria en València en 2024 donde estableció la mejor marca del año / Francisco Calabuig

Kiptum también debutó en València

Valencia ya había visto algo parecido antes. En 2020, Kelvin Kiptum —por entonces un desconocido para el gran público— también eligió Valencia, la Ciudad del Running, para dar el salto al maratón. Su debut, con 2:01:53, fue el más rápido de la historia y el inicio de una trayectoria meteórica que le llevaría a establecer el récord del mundo en Chicago (2:00:35) en 2023. Un año después, en febrero de 2024, Kiptum falleció en un accidente de tráfico, truncando una carrera llamada a marcar época.

Ese paralelismo convierte a Valencia en algo más que un circuito rápido: es el punto de partida de dos historias que han redefinido el maratón moderno. Sawe tomó el testigo donde lo dejó Kiptum, siguiendo un camino que, de forma casi simbólica, comenzó en el mismo lugar.

Kiptum debutó en el Maratón de Valencia en 2020 / Levante-EMV

Kejelcha, otro atleta muy ligado a la ciudad del Running

En Londres no sólo Sawe bajaba de las dos horas, sino que, en un Maratón que ya pasará a la historia del deporte mundial. En segunda posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, bajando también de las dos horas. Al igual que en el caso de Sawe, la historia de Kejecha está muy ligada también a València ya que el etíope ha ganado en tres ocasiones el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, batiendo además el récord del Mundo. Apenas mes y medio antes de que en 2024, Sawe firmase un espectacular debut de maratón en València, en octubre de 2024 Kejelcha, compañero de proeza de Sawe en Londres, batía el récord del mundo de medio maratón en València con un tiempo de 57:30.

Kejelcha venía de ganar el Medio Maratón Valencia en octubre de 2025 / Germán Caballero

La trayectoria de Sawe

El keniano, que cumplió 31 años el pasado marzo, llegó al maratón tras un recorrido discreto en distancias más cortas. Probó suerte en 1.500, 5.000 y 10.000 metros sin resultados destacados, hasta que en 2023 encontró su sitio en el medio maratón, proclamándose campeón del mundo en Riga. Aquella victoria fue el punto de inflexión de una progresión que se consolidó en 2024 con triunfos en Praga y Copenhague.

Ese mismo año decidió dar el salto definitivo a la distancia reina. Y lo hizo, como Kiptum, en Valencia. Allí firmó el segundo debut más rápido de la historia, a apenas doce segundos de la marca lograda por su compatriota. También dejó una imagen que reforzó su conexión con el lugar: celebró su victoria con una bandera de Kenia combinada con la senyera, en solidaridad con las víctimas de la DANA que había golpeado la Comunitat Valenciana semanas antes.

A partir de ahí, su ascenso fue imparable. En 2025 conquistó Londres (2:02:27) y Berlín (2:02:16), consolidándose como el gran dominador del circuito internacional y siendo reconocido como el mejor atleta del mundo en ruta por la federación internacional.

Récord en su cuarto maratón

En Londres 2026, en el cuarto maratón de su carrera y con pleno de victorias, llegó la consagración definitiva. Su 1:59:30 enterró la plusmarca de Kiptum y dio un paso más allá incluso del intento no homologado de Eliud Kipchoge en Viena en 2019.

El nuevo referente del maratón mundial, entrenado por el italiano Claudio Berardelli, ha construido su éxito desde la humildad. Nacido en la remota aldea de Cheukta, creció trabajando en los campos de maíz junto a su familia antes de encontrar en el atletismo una oportunidad de futuro. Su progresión, forjada en los exigentes entrenamientos en altura de Kapsabet, es también una historia de perseverancia.

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Consciente del contexto del atletismo keniano, marcado por los casos de dopaje, Sawe ha querido diferenciarse con hechos, sometiéndose a numerosos controles y defendiendo públicamente la necesidad de combatir esta lacra.