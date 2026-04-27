Datos contra sensaciones: Gran salto del Valencia CF en la clasificación de la segunda vuelta

El Valencia CF ganó al Girona en Mestalla y cambió por completo las sensaciones en las que vivía en las últimas semanas. El cuadro de Corberán no ha logrado la salvación matemática, pero ha dado un salto importante en la clasificación. Y sobre todo, el Valencia CF ha conseguido pasar pagína del drama y el miedo a cierta tranquilidad. Y eso se ha conseguido a base de buenos resultados en una segunda vuelta en la que la clave está en la cantidad de victorias que ha conseguido, un total de 7. ¿Qué cifras sorprenden en clave Mestalla?

El número de victorias

Desde que arrancó la segunda vuelta hay un dato sorprendente que deja claro que el Valencia CF está consiguiendo llevarse partidos que antes o se empataban o incluso se perdían. El mejor ejemplo es el del Girona, pero también otros como Espanyol o Alavés, que se cerraron en el último suspiro, o el de Getafe que también llegó con gol en el tramo final. Solo dos equipos han conseguido más triunfos que los de Corberán desde que arrancó la jornada 20 y esos son Barcelona y Real Madrid, cuyo presupuesto está fuera de cualquier tipo de comparación.

El portero del Valencia Stole Dimitrievski (abajo) ataja un balón durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix. EFE/ Cati Cladera. (Mallorca) (valencia) / CATI CLADERA / EFE

Más allá de ese detalle, el Valencia alcanzó ante el Girona su triunfo número siete para igualar al Getafe y al Atlético de Madrid. Eso deja claro que el Valencia CF gana uno de cada dos partidos en este segundo tramo de competición. Al mismo tiempo, eso sí, el Valencia es junto al Atlético de Madrid el equipo que más partidos pierde de los 10 primeros clasificados de la segunda vuelta. Solo Espanyol, Elche, Oviedo, Athletic y Mallorca han perdido más.

Clasificación

Con esos datos, el Valencia es sin duda uno de los equipos que más mejoría han tomado en el segundo tramo de competición. Empezó el domingo como quinto mejor de LaLiga, aunque los triunfos de Osasuna y el empate de la Real Sociedad le dejan en séptimo lugar, un detalle que evidencia que si durante el año hubiera habido más regularidad y el club se hubiera reforzado con Sadiq, Guido y Unai en verano otro gallo cantaría.

Clasificación de la segunda vuelta de LaLiga / L-EMV

Además, el Valencia marcha séptimo pero empatado a puntos con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y a solo un punto de Osasuna, que ganó este domingo y del Getafe, que perdió esta semana contra el Barcelona.

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Próximo calendario

Al Valencia le quedan cinco partidos, tres de ellos como local donde curiosamente se enfrentarán a algunos de los equipos más complicados viendo la clasificación. Aunque tiene trampa. El próximo enemigo es el Atlético de Madrid, que llega en una horrible racha liguera más allá del triunfo contra el Athletic y que deja claro que su mente está puesta en el duelo de Champions League contra el Arsenal. Visto lo visto además la próxima semana puede alienar a jugadores muy poco habituales en grandes noches. Por su parte, el Rayo es el segundo de los duelos que tendrá como local y en esos momentos el cuadro visitante puede estar metido de lleno en la Conference League y sus últimos duelos, mientras que el Barcelona será en la última jornada presumiblemente ya campeón. Por su parte, las dos salidas serán ambas al País Vasco para medirse al Athletic Club en la jornada 36 y a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad en la jornada 38.