Se decide el descenso a Segunda División: Este es el calendario final de cada equipo

La lucha por evitar el descenso está más caliente que nunca a falta de cinco jornadas para el final de LaLiga. El ritmo de puntuación de los equipos de la zona baja se ha multiplicado en las últimas semanas y todo hace indicar que 40 puntos no van a ser suficientes para salvar la categoría.

La jornada 32, que se está disputando después que la 33, ha dejado una lista muy evidente de ganadores y otra de perdedores. Alavés, Elche y Valencia han ganado sus respectivos compromisos y pueden respirar, aunque ni mucho menos tienen el trabajo completado. Por otro lado, Mallorca y Girona ha encajado derrotas duras mientras que el mayor drama es para el Real Oviedo y Sevilla. Los carbayones encajaron una derrota que prácticamente les desciende a Segunda mientras que el cuadro hispalense cayó sobre la bocina en El Sadar, haciendo que terminen la jornada en descenso por primera vez esta temporada.

Este lunes a partir de las 21:00 horas se disputa el último partido de la jornada que enfrenta a Espanyol y Levante. Los catalanes ya están metidos en la pelea tras no haber ganado ningún partido en este 2026, mientras que el equipo granota está casi obligado a ganar para continuar con su remontada.

Calendario final de los equipos que luchan por la salvación

En cualquier caso, todo se decidirá en cinco jornadas finales de auténtico infarto, en las que lo rivales de cada uno y lo que tengan en juego, si es que se están jugando algo, va a tener mucho que decir en la pelea por la salvación.

Rayo Vallecano - 39 puntos

Getafe - Rayo

Rayo - Girona

Valencia - Rayo

Rayo - Villarreal

Alavés - Rayo

Valencia - 39 puntos

Valencia - Atlético

Athletic - Valencia

Valencia - Rayo

Real Sociedad - Valencia

Valencia - Barça

Elche - 38 puntos

Celta - Elche

Elche - Alavés

Betis - Elche

Elche - Getafe

Girona - Elche

El defensa del Elche, Pedro Bigas (d) celebra con su entrenador Eder Sarabia (i) su tanto ante el Real Oviedo durante el partido de LaLiga disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso. (OVIEDO) (ELCHE) / Eloy Alonso / EFE

Espanyol - 38 puntos

Espanyol - Madrid

Sevilla - Espanyol

Espanyol -Athletic

Osasuna - Espanyol

Espanyol - Real Sociedad

Girona - 38 puntos

Girona - Mallorca

Rayo - Girona

Girona - Real Sociedad

Atlético - Girona

Girona - Elche

Alavés - 36 puntos

Alavés - Athletic

Elche - Alavés

Alavés - Barça

Oviedo - Alavés

Alavés - Rayo

Mallorca - 35 puntos

Girona - Mallorca

Mallorca - Villarreal

Getafe - Mallorca

Levante - Mallorca

Mallorca - Oviedo

Ruben Vargas of Sevilla FC reacts during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Sevilla FC at El Sadar on April 26, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 26/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v Sevilla FC - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sevilla - 34 puntos

Sevilla - Real Sociedad

Sevilla - Espanyol

Villarreal - Sevilla

Sevilla - Real Madrid

Celta - Sevilla

Levante - 32 puntos

Villarreal - Levante

Levante - Osasuna

Celta - Levante

Levante - Mallorca

Betis - Levante

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Oviedo - 28 puntos