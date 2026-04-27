Pedro Martínez, entrenador de Valencia Basket: "El favoritismo no lo da jugar en casa, lo dan los millones invertidos"
El técnico valencianista recalca que el presupuesto del equipo griego, y no el factor pista, determina el favoritismo en la eliminatoria de Euroliga
El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló antes de afrontar este martes en el Roig Arena el primer partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos que jugar en casa no les hace favoritos y que esa condición la da el presupuesto de la plantilla, que en este caso es mucho mayor en el equipo griego. "El favoritismo no lo da jugar en casa o fuera, sino los millones que hayas invertido en jugadores muy top. Nosotros también tenemos jugadores top pero, sobre todo, jóvenes que están saliendo", señaló en una rueda de prensa.
"El factor pista no te da el favoritismo, te lo da la experiencia y el presupuesto invertido. El Real Madrid nos ganó el sábado, pero qué tenemos que hacer, ¿nos cortamos las venas? No, porque entra dentro de los normal y con el Panathinakos será similar", añadió.
Martínez dijo que esperan ser "competitivos" ante un "transatlántico" que está diseñado "para ganar la competición" y dijo que sus objetivos son "mucho más humildes" pero que tienen ilusión. "El Panathinaikos no está hecho para llegar a la Final Four sino para ganarla", afirmó. "Estarán muy contentos si nos ganan pero su objetivo no es este playoff, está más allá", destacó Pedro Martínez que recordó que de su equipo solo Matt Costello y Darius Thompson tienen experiencia en un cruce similar.
La fase regular
El entrenador dijo que el factor pista, del que disfrutan por su mejor clasificación en la fase regular, no será decisivo inicialmente. "El factor cancha pasa a ser decisivo si llegas al quinto. El Panathinaikos tiene muchísima experiencia y no creo que les vaya afectar. Preferimos jugar en casa, pero podemos perder. No nos sentimos invencibles por jugar en casa ni derrotados en ninguna pista", apuntó.
Pedro Martínez aseguró que Ergin Ataman, técnico del equipo heleno, es un "entrenador legendario" y destacó su trayectoria en la competición. "Ganar con un equipo es muy difícil, hacerlo con varios es impresionante", señaló el técnico.
López-Arostegui, baja
El entrenador 'taronja' confirmó la baja de Xabi López-Arostegui pero dijo que espera poder contar con sus otros catorce jugadores, lo que supone la recuperación de Jaime Pradilla y Omari Moore, que no jugaron el sábado ante el Real Madrid en la Liga Endesa. "Es una serie, un partido, que nadie se quiere perder", afirmó.
Pedro Martínez señaló que los jugadores del equipo griego tienen "mucha calidad" y polivalentes lo que les lleva a "muchos escenarios posibles". Por eso pidió a su equipo saber adaptarse y convivir con el error. "El partido perfecto no existe y menos contra un equipo que te provoca errores. Hay que convivir con que las cosas no siempre salen bien, con la imperfección. No hace fata un partido perfecto para ganar", afirmó. "Esperamos cosas diferentes del Panathinaikos pero es imposible tener todo controlado porque las posibilidades son enormes. Cuando nos encontremos con sorpresas no debemos decir 'eso no lo teníamos preparados' sino ir atrás y ver de las cosas que hemos trabajado y que nos salgan natural qué podemos hacer" resumió.
Kameron Taylor: "No nos asusta ningún reto"
El alero del Valencia Basket Kameron Taylor destacó el enorme talento que tiene el Panathinaikos, al que se miden a partir de este martes en los cuartos de final de la Euroliga, pero dijo confiar en la solidez del juego de su equipo y en la ayuda de la grada de Roig Arena, donde jugarán los dos primeros partidos.
"Individualmente son bastante talentosos, tienen cinco o seis MVP. Su talento es incuestionable", destacó en una rueda de prensa el jugador del conjunto valenciano. "Nuestra confianza es alta, no tenemos miedo de ningún reto, al revés los afrontamos y estamos ilusionados", añadió.
El estadounidense dijo que esperan un partido "duro" y admitió el mayor bagaje del conjunto heleno en este tipo de encuentros. "Creo que la experiencia es un punto pero la fase regular que hemos hecho también lo es y creo que podemos hacer lo mismo", afirmó.
Además, Taylor señaló que jugar en casa los dos primeros encuentros de la serie "es súper importante". "Tenemos uno de los mejores registros locales, nuestra grada nos da una fuerza extra siempre y esperamos que nos la dé en esta serie", señaló.
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