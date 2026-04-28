Adiós a la legendaria portera de balonmano! Silvia Navarro anuncia su retirada

La portera valenciana del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, anuncia su retirada del balonmano profesional después de casi 30 años de carrera. A sus 47 años, Navarro ha anunciado que dejará la portería al finalizar la temporada. La cuatro veces medallista con la selección española se encuentra en disputa por el título de liga con su equipo, buscando ampliar su palmarés en sus últimos momentos sobre el terreno de juego. La jugadora admite que se ha visto "forzada" a abandonar y que ella "no quería este final"

Durante el primer partido de cuartos de final de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado ante el Elche, el club ilicitano junto a la Fundación Trinidad Alfonsodecidieron realizarle un homenaje a la jugadora más longeva del balonmano español. Una noche con sabor agridulce para la portera, que no pudo celebrar la victoria de su equipo al caer por 24 a 19.

Silvia Navarro, jugadora de balonmano femenino, portera del Rocasa Gran Canaria / Fernando Bustamante

Carrera y palmarés de leyenda

La jugadora debutó en 1997 en el equipo 'Balonmano Osito L'Eliana' donde jugó durante 2 años antes de marcharse al 'Ferrobús Mislata', club con el que ganó 3 copas del rey en 5 años. En 2004 puso rumbo a Sagunto, que originalmente era el equipo en el que había debutado, jugando 2 años más para ellos antes de partir hacia Navarra para jugar con la Sociedad Deportiva Itxako, club del que formó parte durante 6 años. Probó suerte en Rumanía, disputando una temporada con el SCM Râmnicu Vâlcea, antes de fichar por el Rocasa Gran Canaria, club en el que lleva desde 2013 hasta la actualidad.

Durante su carrera, ha ganado siete ligas españolas, una liga rumana, siete copas de la reina, además de la EHF European Cup y la EHF Challenge Cup y de jugar la final de la Liga de Campeones en 2011 con el extinto Itxako navarro. Con el conjunto nacional ha disputado 249 partidos desde 1998, año de su debut. Ha formado parte de la época dorada de 'Las Guerreras' y ha logrado medallas que pasarán a los anales de la historia del conjunto nacional: bronce en el Mundial 2011, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, plata en el Europeo 2014 y plata en el Mundial 2019. En 2023, tras sufrir una lesión durante el campeonato Europeo de 2022, el Comité Olímpico Español la condecoró con la Orden Olímpica de Oro, el máximo galardón otorgado para premiar contribuciones excepcionales al Movimiento Olímpico y al deporte.

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Adiós al deporte de su vida

La portera valenciana pone fin así a una de las carreras más longevas e importantes del deporte español, diciendo adiós de una forma que no era la esperada. "Me voy con el corazón lleno, he vivido momentos imborrables. El balonmano ha sido una forma de vida para mí", asegura la deportista, que dará una rueda de prensa de despedida al finalizar la temporada.