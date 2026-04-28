El camino hacia la historia comienza en el Roig Arena

Ya no hay liguillas ni fases regulares que valgan. El momento de la verdad ha llegado en Euroliga y para Valencia Basket arranca ante su público, en el Roig Arena. El pabellón taronja acoge este martes a partir de las 20:45 horas el primer partido de los cuartos de final ante Panathinaikos. Una oportunidad de poner la primera piedra hacia el que se ha convertido en el ambicioso objetivo de Valencia Basket: hacer historia alcanzando la 'final four' de Atenas.

La afición taronja es plenamente consciente de la importancia del partido y prepara un ambiente a la altura de las circunstancias. Apuntarse el primer tanto de la eliminatoria es clave para los de Pedro Martínez para entrar con buen pie en un cruce que se prevé frenético y, además, para mantener el factor cancha que, ahora mismo, sonríe a los valencianos gracias a su gran segunda posición en fase regular.

Buena ambiente en el último entrenamiento de Valencia Basket / J. M. López

Con 'tocados', pero con la única baja de XLA

Para este primer partido Pedro Martínez deberá continuar lidiando con la baja del capitán Xabi López-Arostegui, que todavía no se ha recuperado. El técnico taronja explicó en rueda de prensa que tiene a varios jugadores más con alguna molestia, pero que todos estarán para ayudar. Del otro bando, Panathinaikos sí contará con una baja muy sensible, la de Kostas Sloukas, que ha sufrido una rotura de menisco de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada.

Pedro dice que están ilusionados pero despeja la presión

En la rueda de prensa previa, Pedro Martínez destacó la "ilusión" con la que afrontan una eliminatoria "muy difícil" y dejó claro que la presión no debe ser para ellos aunque hayan sido segundos: "El favoritismo te lo da la experiencia y los millones invertidos". En la misma línea que su entrenador, Kameron Taylor añadió que "no nos asusta ningún desafío". Sergio De Larrea, también con confianza, expresó que "la unión" es "el mejor arma" del equipo.

José Manuel López

5.507 desde el último partido de playoff

El 31 de marzo de 2011 se disputó el último partido de playoff de Euroliga en Valencia. Fue un cuarto partido ante el Real Madrid en el que VBC forzó el quinto, en el que terminó perdiendo. Más de 15 años después, la ilusión de las rondas eliminatorias regresan a Valencia, ahora en el Roig Arena, con más ilusión que nunca de alcanzar la 'final four', que este año se disputa en Atenas.

Para esta eliminatoria ante Panathinaikos, Valencia Basket cuenta con el factor cancha: El primer partido es este martes y el segundo, también en el Roig Arena, se disputa el jueves también en el Roig Arena. El tercer y un hipotético cuarto se disputará en Grecia, mientras que el quinto, si fuese necesario, será de nuevo en Valencia.

Un séptimo clasificado algo engañoso

Panathinaikos llega a los playoffs como séptimo clasificado y tras superar el play-in ante el Mónaco, aunque con la sensación, por inversión de plantilla, de que es un equipo preparado para luchar por el título en la 'final four'. Así lo ha dejado claro Pedro Martínez en rueda de prensa y así lo refleja una plantilla que rebosa talento con Kendrick Nunn, Cedi Osman, Juancho Hernangómez, Mathias Lessort y mucho otros jugadores. Los 19 puntos por partido del base norteamericano serán la principal amenaza para la defensa taronja.

Además, el equipo griego llega al choque en su mejor momento de una temporada algo irregular, y es que después de su derrota en la jornada 30 en el derbi ante Olympiacos, Panathinaikos era décimo en la clasificación con un balance de 16-14. En la recta final, el equipo que dirige Ergin Ataman ha encontrado su mejor versión para llegar a las eliminatorias por el título con siete victorias en sus últimos nueve partidos.

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En cualquier caso, Valencia Basket ya sabe lo que es ganar a Panathinaikos esta temporada, y no una sino dos veces, y es que los de Pedro Martínez se han impuesto en los dos enfrentamientos directos este curso en fase regular. En los siete precedentes que existen de visitas de Panathinaikos a Valencia a lo largo de la historia, cino acabaron con triunfo taronja.