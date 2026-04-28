La Fiscalía de Valencia rechaza investigar a Peter Lim

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Valencia que no investigue al magnate Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, por una serie de presuntos delitos denunciados por Marea Valencianista. Ha sido el propio Miguel Zorío, líder de dicho colectivo, el que ha revelado que el recurso de apelación presentado hace unas semanas ha sido rechazado por el ministerio público. Para Zorío, resulta "sorpredente" como la acusación pública "se separa de sus compañeros del TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), de la fiscalía portuguesa o de la fiscalía italiana, para volver a defender la inocencia de Peter Lim ante las pruebas aportadas por Marea Valencianista en defensa de los intereses de los valencianistas”.

El que fuera vicepresidente del Valencia CF señala que el "valencianismo, como si fuera Don Quijote contra los molinos de viento, lleva en guerra contra la venta del club a Peter Lim, desde que el entonces secretario autonómico de Justicia, y hoy fiscal, Antonio Gastaldi, aprobó la venta de las acciones de la Fundación, con un precio 33 millones de euros por debajo del precio recomendado por sus propios técnicos en aquel momento. Después, vinieron los engaños de Amadeo Salvo, la desaparición del informe contrario a la vena firmado por el Decano del Colegio de Abogados, los plenos del Ayuntamiento aprobando pelotazos urbanísticos en contra del informe del propio letrado municipal, juntas de accionistas decididas en los vestuarios de Mestalla, etc”.

En este sentido, Zorío revela que la fiscalía valenciana considera que los valencianistas "no están indefensos, cuando con esta misma documentación, Meriton ha sido condenado e investigado fuera de España". Y pone como ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo: ·el Tribunal Supremo demostró que el jugador evadió y blanqueó capitales apoyándose en la estructura off shore montada por Peter Lim y Lay Hoon a través de Mint Capital".

Lay Hoon Chan en una foto de archivo durante una Junta General de Accionistas del Valencia CF en su mandato en el club / EFE / EFE

Tampoco la fiscalía aprecia delito en dos préstamos concedidos por Meriton al Valencia CF. "La fiscalía habla sólo de dos préstamos, mientras que la acusación presenta documentación de la menos otros dos, que no son ni citados. En todo caso, y para más sorpresa del demandante, esos mismos préstamos que desestima la fiscalía, son motivo de condena por parte del TAS en las compras de André Gomés y Rodrigo Moreno; y son motivo de investigación por parte de la fiscalía portuguesa", sostiene Zorío. Ni en el "posible trasiego de dinero desde el Valencia CF hacia Meriton en Hong Kong". En este caso, recuerda Zorío, "se denuncia la transferencia de decenas de millones de euros que nunca ha investigado la fiscalía. Tampoco se investigó una transferencia millonaria con la sucursal del Valencia CF en Singapur. Sin embargo, me consta que la Agencia Tributaria abrió una investigación interna para saber si la filtración de esos datos era interna o de algún empleado del Valencia CF".

Los ingresos de Lay Hoon

Por tanto, hace público el líder de Marea Valencianista, la fiscalía "defiende que no debe investigarse el presunto delito fiscal cometido por Layhoon, al no declarar sus ingresos como Presidenta del Valencia CF, reconociendo que no sabe lo que cobra y que la agencia tributaria está pendiente de emitir un informe. En este caso, también me consta que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación interna para saber si la filtración de la documentación es interna o externa. Si los datos no son correctos, ¿por qué abrir una investigación para saber quien filtró esos datos?", pregunta.

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Para Miguel Zorío, “Tengo muchas esperanzas en reabrir este caso de forma definitiva en la Audiencia Provincial, que ha demostrado en los últimos tiempos ejercer con independencia su jurisdicción. El Valencia CF ha sido el pagafantas de Peter Lim, y ya sea ahora, o en otra instancia judicial, conseguiremos sentar a los culpables de la quiebra del club en el banquillo, a pesar del bunker que algunos le han construido”.