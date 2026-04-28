Levante UD: la portería a cero se convierte en el arma secreta para lograr la permanencia

Durante buena parte del curso, el problema del Levante fue tan visible como repetido: cada partido parecía empezar con la obligación de marcar más de una vez para tener opciones reales de puntuar. El equipo granota vivió durante meses atrapado en esa lógica, demasiado frágil atrás, demasiado expuesto en cuanto los encuentros se rompían. Por eso el 0-0 del lunes en el campo del Espanyol vale bastante más que un punto. No solo cerró la trigésima segunda jornada (aunque ya son 33 las disputadas), también confirmó un cambio de tendencia que sostiene la ilusión levantinista: el Levante enlaza por primera vez esta temporada tres partidos seguidos sin encajar, después del 1-0 al Getafe y el 2-0 al Sevilla en el Ciutat de València. Son siete puntos de nueve posibles y, sobre todo, una sensación nueva de equipo capaz de competir desde el orden.

El dato explica casi por sí solo el momento. El Levante sigue en zona de descenso, penúltimo con 33 puntos, pero la salvación ya no aparece como una frontera lejana: el Mallorca marca esa línea con 35 y el Sevilla queda inmediatamente por delante con 34. En una pelea tan comprimida, cualquier mejora defensiva multiplica su valor. Hasta hace nada, el conjunto valenciano aparecía entre los equipos más castigados de la categoría; ahora, con 50 goles en contra, ya no ocupa en solitario ese escaparate y ha conseguido meter presión a sus rivales directos. Sevilla ha recibido 55 tantos, Real Sociedad 52 y Mallorca 51, mientras Girona y Elche también están en 50.

Desde la llegada de Luís Castro, la mejoría del Levante, tanto en juego como en resultados, es más que evidente. El conjunto granota no ha necesitado partidos abiertos ni noches de intercambio de golpes para mantenerse vivo. Al contrario: frente al Getafe ganó por la mínima; ante el Sevilla volvió a mostrarse firme; y en el RCDE Stadium supo jugar un encuentro áspero, de marcador corto y máxima tensión. En tres jornadas, el equipo ha firmado un parcial de 3-0 a favor y ha convertido la portería a cero en su principal argumento competitivo.

El papel de Ryan

En esa transformación hay un nombre propio evidente: Mathew Ryan. El internacional australiano, incorporado por el Levante para esta temporada más otra opcional, ha dado estabilidad a una demarcación especialmente sensible en los equipos que pelean por sobrevivir. Según los datos oficiales del club, Ryan acumula 31 partidos de Liga, 107 paradas, 8 porterías a cero y 45 goles encajados. Es decir, él ha sostenido la mayor parte de la remontada competitiva del equipo y ha firmado todas las porterías a cero que han ido apareciendo en el tramo central y final del campeonato.

También ahí hay contexto. El Levante ha llegado a esta jornada 33 con 37 goles a favor y 50 en contra, un balance que retrata sus dificultades durante casi todo el curso: le ha costado marcar con regularidad y, cuando no lo hacía, cualquier desajuste atrás le penalizaba demasiado. En ese escenario, rebajar el ruido defensivo era una condición imprescindible para recortar distancias. Lo ha conseguido justo a tiempo, cuando la temporada entra en el territorio donde los partidos dejan de parecerse entre sí y todo se mide en urgencias.

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El calendario que resta

El calendario, además, convierte esta mejoría en algo más que una buena racha. Al Levante le quedan cinco partidos: visita al Villarreal el 2 de mayo, recibe a Osasuna el 8, juega en Balaídos ante el Celta el 12, recibe al Mallorca el 17 y cierra el campeonato en campo del Betis el 24. Es un cierre exigente, pero también ofrece una oportunidad evidente: el duelo directo en el Ciutat ante el Mallorca puede convertirse en una final por la permanencia si los granotas llegan con vida a esa penúltima curva.