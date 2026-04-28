Las obras del Nou Mestalla obligan a cerrar al tráfico parte de la avenida Cortes Valencianas

La construcción del Nou Mestalla continúa avanzando según el calendario previsto por el Valencia CF, que mantiene la vista puesta en inaugurar el estadio en el verano de 2027. Los trabajos son visibles día y día, y precisamente este lunes una de las vías colindantes se ha cortado al tráfico para facilitar los trabajos.

Así, los operarios procedían en la tarde de este lunes al cierre al tráfico rodado de la vía de servicio de Cortes Valencianas pegada al futuro estadio. En concreto en el tramo comprendido entre la calle Amics del Corpues y la rotonda coronado por la Dana Ibérica.

El pasado quince de abril, el club aseguraba que se habían colocado 30 de los 50 pilares estructurales contemplados para sustentar la futura cubierta. Y precisamente la fachada del Nou Mestalla recayente a la vía de sevicio cerrada al tráfico es la que, por el momento, no tiene levantados dichos pilares. Por lo que se espera la presencia de maquinaria pesada en el entorno para dicha instalación.

Cierre de la vía de servicio del Nou Mestalla, donde se aprecia que no hay pilares de la cubierta / M. A. Montesinos

La cubierta tendrá un peso cercano a las 4.800 toneladas y se apoyará en 50 pilares de acero S355, un material de alta resistencia habitual en grandes infraestructuras. Más allá de su función estructural, este elemento jugará un papel relevante en la estrategia de sostenibilidad del club, ya que incorporará una instalación fotovoltaica desarrollada junto a Octopus Energy, socio fundador del proyecto en este ámbito. Esta apuesta permitirá generar energía limpia y reducir la huella ambiental del nuevo estadio.

Agosto de 2027

El club trabaja con el horizonte del verano de 2027 para terminar un estadio de 70.044 espectadores, con una ejecución adjudicada a FCC por 194,6 millones de euros.