Stole Dimitrievski: “El Atlético va a estar más cansado, hay que apretarles”

El meta normacedonio del Valencia Stole Dimitrievski dijo este martes que el Atlético de Madrid va a estar “más cansado” en el partido del sábado que el equipo valencianista porque juega este miércoles la ida de las semifinales de Liga de Campeones y que, por ello, “hay que apretarles”.

“Al Atlético de Madrid mañana lo veremos, van a jugar un buen partido (ante el Arsenal). Han hecho con varios equipos varios cambios, pero no hay que prestar atención a eso, hay que jugar un partido inteligente y con mucho ritmo. Obviamente ellos van a estar más cansados que nosotros, estamos en Mestalla y hay que apretarles”, dijo el portero.

En una entrevista con los medios oficiales del club, Dimitrievski expresó que al equipo colchonero puede condicionarle jugar la Liga de Campeones, pero que ellos deben pensar en estar enfocados y firmes en el partido porque “siguen siendo el Atlético de Madrid”. “Tienen una plantilla muy amplia, han jugado miércoles-domingo todo el año, están acostumbrados a eso. Apostaron a esa carta (de la Liga de Campeones y jugar con suplentes en Liga) pero tenemos que hacer nuestro partido e intentar conseguir la victoria”, comentó.

Cambios en la alineación

Aunque Dimitrievski reconoció que puede ser más difícil de analizar al Atlético si hay muchos cambios en la alineación, agregó que ellos tienen un estilo de juego marcado que no cree que vaya a ser muy diferente. “Hay jugadores que van a cambiar, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, en que jugamos en Mestalla y que hay que hacer un gran partido”, agregó el internacional con Macedonia del Norte.

En ese sentido, Dimitrievski dijo que después de ganar al Girona no están tranquilos porque hay mucha pelea, muchos equipos y todo está igualado: “Hay que estar bien enfocado, entrenando para preparar el próximo partido. Estamos con más confianza para poder ir a por al siguiente victoria”.

“La Liga hace muchos años con 38 puntos te podías mantener, pero este año está mucho más difícil y hay que sacar los máximos puntos posibles de ahora al final de temporada para llegar lo más arriba en la tabla. Como ahora está igualado puedes llegar mucho más arriba de lo que estamos ahora”, reflexionó.

"Intento dar mi máximo"

En lo personal, Dimitrievski reconoció que ha trabajado mucho para estar bien fisicamente tanto en la primera como en la segunda vuelta: “Intento dar mi máximo cada ‘entreno’ y partido para poder estar bien preparado para ayudar al equipo, que es lo más importante, y conseguir los tres puntos. Estos partidos se pudo dar y estoy contento por dar estas intervenciones y puntos”.

“Creo que es mi mejor momento en Valencia. Creo que puedo mejorar y dar más todos los partidos que quedan para poder subir el nivel”, afirmó Dimitrievski, que, aunque comenzó a ser titular después de la lesión de Julen Agirrezabala, aseguró que siempre ha estado tranquilo y con confianza porque sabe todo lo que tiene jugado y logrado.

En la última jugada del partido contra el Girona, el meta normacedonio hizo una parada salvadora para mantener el 2-1 sobre la que contó que le han dicho “muchas cosas”, pero que no la ha vuelto a ver “más de cuatro o cinco veces”. “Es una buena parada, más por el momento y la situación en la que estamos. Hay que disfrutarla. Se ve muy buena, creo que César toca un poquito el balón, y la verdad es que es una buena mano”, expresó.

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Por último, preguntado por la actuación de Pepelu como central, Dimitrievski dijo que “ha estado increíble en los dos partidos”. “Liquidó prácticamente a Muriqi sin darle opciones. Ya sabemos el jugador que es Pepelu, por algo ha ido a la selección y tiene tanta calidad. Le he visto también rápido corriendo hacia atrás, ha estado 'top'”, finalizó.