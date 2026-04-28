El Valencia CF rescinde el contrato a un futbolista por violencia machista
El club acuerda con Mayssam Benama el fin de su vinculación tras un episodio de malos tratos y un accidente de tráfico
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Mayssam Benama, futbolista fichado para el Mestalla, la rescisión de su contrato tras dos incidentes en los que se vio implicado el francés.
El pasado mes de enero el Valencia CF hacía oficial la llegada de Benama, capitán de la selección de Francia sub-20. El jugador recalaría en el filial con vista al primer equipo. Se trataba de un centrocampista de 20 años, capaz de jugar como pivote y como organizador.
Calabozo y accidente
Pero el futbolista abandonó hace alguna semanas la disciplina valencianista tras la rescisión de contrato. Los motivos, según ha avanzado el diario Marca, fueron dos incidentes de indisciplina en su vida personal. El primero, su detención por un caso de violencia doméstica, después de que una vecina del lugar donde residía el jugador llamara a la Policía alertando de una fuerte discusión. Tras ese episodio, su pareja se marchó a Francia y Benama quiso ir a buscarla. En su camino en coche sufrió un accidente, por el que tuvo que permanecer ingresado en la UCI.
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