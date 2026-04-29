Josep Puerto: "Ver cómo celebraron la victoria nos transmite más ganas de luchar"

El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto, habló tras el primer partido de cuartos de final de la Euroliga. La derrota del Valencia Basket frente a Panathinaikos supone perder el factor pista para una eliminatoria que se pone en contra de los de Pedro Martínez, que se ven obligados a ganar mínimo un partido en Grecia para seguir con vida en la máxima competición Europea.

Animación del Valencia basket contra el Panathinaikos / Miguel Angel Montesinos

El capitán ha hablado de la motivación y el sentir presente en el vestuario de cara al partido del jueves 30 de abril, nuevamente contra Panathinaikos en el Roig Arena. "El equipo sigue muy motivado. Tenemos claro que cada partido es una nueva oportunidad y que la serie es larga" afirma Puerto tras el partido. El equipo valenciano no tiene intención de bajar los brazos después de la derrota en el primer partido por tan solo un punto (67-68), según las declaraciones de su capitán, que se encuentra muy motivado tras ver la celebración del equipo rival. "Ver cómo celebraron la victoria nos transmite más ganas de luchar" afirma el jugador valencianista.

El Panathinaikos Favorito

El València Basket provocó que el equipo entrenado por Ergin Ataman sacase su mejor versión defensiva en un partido en el que el conjunto local no estuvo acertado en el triple (6/33). La eliminatoria todavía sigue abierta y el Valencia Basket tiene pensado pelearla hasta el final, pese a ver al conjunto griego favorito. Así lo ha dicho Josep Puerto, que ve como favorito a Panathinaikos y no siente que su equipo tenga algún tipo de presión. "Ellos son los favoritos, tienen el equipo creado para ganar la Euroliga -indicó el capitán- No tenemos ninguna presión, así que lo afrontamos con ganas".

La fase final de la Euroliga, que este año anfitriona el propio Panathinaikos, está cada vez más cerca. Puerto tiene claro que no va a ser fácil llegar a ella, pero el equipo se va a dejar la piel en la pista para lograr el objetivo de clasificar por primera vez en la historia del club a la 'Final Four', pese a los obstáculos que puedan poner los árbitros a la hora de dirigir el partido. Los colegiados dirigieron el partido favoreciendo con sus decisiones a los jugadores del conjunto griego. Una falta clara no pitada sobre Jean Montero, jugador del Valencia Basket, en la última jugada tras pitar una infracción más que dudosa en la jugada anterior, decidió el partido para el conjunto griego. "Era el primer partido de una serie a cinco partidos contra Panathinaikos, el equipo que organiza la 'Final Four'. Todos sabemos lo que van a hacer los árbitros, haya falta o no", ironizó el capitán valencianista, pero que no le quiere echar la culpa de la derrota a la jugada del final.