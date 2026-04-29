El equipo de Ciclismo Paralímpico de la UPV brilla en la Copa de España 2026 con tres títulos y un subcampeonato

El equipo de Ciclismo Paralímpico de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha culminado con un resultado sobresaliente su participación en la Copa de España de Ciclismo Paralímpico de Carretera 2026, firmando una temporada histórica que confirma el excelente nivel competitivo de sus deportistas y el acierto del proyecto deportivo impulsado desde la universidad.

Tras la celebración de seis pruebas puntuables a lo largo del calendario nacional, el equipo de la UPV ha logrado tres campeonatos y un subcampeonato en la clasificación general final, inscribiendo sus nombres en el cuadro de honor de una de las competiciones más exigentes del ciclismo paralímpico español.

En concreto, los resultados finales han sido los siguientes:

Maurice F. Echkard Tío , Campeón de España de la Copa 2026 en la clase MC2

, de la Copa 2026 en la clase Ricardo Ten Argiles , Campeón de España en la clase MC1

, en la clase Pablo Torres Muñoz , Campeón de España en la clase MT1

, en la clase Isabel Y. Hernández Santos, Subcampeona de España en la clase WC5

Estos logros reflejan el alto grado de preparación, compromiso y regularidad demostrado por el equipo a lo largo de toda la temporada, así como el crecimiento sostenido del ciclismo paralímpico dentro del programa deportivo de la UPV, en su primer año.

Oviedo, escenario del gran desenlace

La prueba que puso el broche final a la Copa de España 2026 se celebró en Oviedo, donde los ciclistas de la UPV volvieron a mostrar su capacidad competitiva en un circuito especialmente exigente, tanto desde el punto de vista técnico como táctico.

En esta última cita, Pablo Torres (MT1) y Maurice Echkard (MC2) subieron nuevamente al pódium, finalizando en primera y segunda posición, respectivamente, en una jornada marcada por la dureza del recorrido y la emoción hasta la meta.

El trazado asturiano se caracterizó por su complejidad técnica, con numerosos virajes, cambios de ritmo constantes y la necesidad de un dominio preciso de los desarrollos. Todo ello en un contexto de competición de máximo nivel, en el que se llegaron a alcanzar velocidades superiores a los 75 km/h, lo que da muestra de la exigencia física y técnica de la prueba.

Video de la página de Facebook de Freel sobre deportes.

Pablo Torres, dominio absoluto en la clase MT1

En la categoría MT1, Pablo Torres Muñoz protagonizó una actuación impecable. El ciclista de la UPV se mantuvo líder durante todo el desarrollo de la prueba, controlando el ritmo y respondiendo con solvencia a los ataques de sus rivales.

Finalmente, cruzó la línea de meta en primera posición, por delante de Efrén Gómez, corredor del C.D.C. Alberto Contador de Madrid. Este resultado permitió a Pablo recibir el maillot de Campeón de la Copa de España 2026, culminando una temporada marcada por la regularidad, la ambición deportiva y la excelencia competitiva.

Maurice Echkard, campeón en una categoría de máxima exigencia

También fue muy destacada la actuación de Maurice F. Echkard Tío en la clase MC2, una de las categorías más competitivas del ciclismo paralímpico. En Oviedo, Maurice firmó una carrera de gran nivel en un circuito que exigía máximo control técnico, precisión en las trazadas y una lectura constante de la carrera.

En una llegada muy ajustada, el ciclista de la UPV fue superado en meta por tan solo dos segundos por Luis Arcega, del Club Neuroimpulse Galicia. A pesar de ello, el resultado fue suficiente para confirmar su proclamación como Campeón de la clasificación general final de la Copa de España 2026 en su categoría, un logro de enorme valor deportivo.

Ricardo Ten y Maurice Echkard. / UPV

Regularidad y éxito colectivo

El excelente balance del equipo se completa con la actuación de Ricardo Ten Argiles, que se proclamó Campeón de la Copa de España 2026 en la clase MC1, y de Isabel Y. Hernández Santos, que logró un meritorio subcampeonato en la clase WC5, confirmando el alto nivel competitivo del conjunto y la diversidad de perfiles deportivos que integran el equipo de la UPV.

Estos resultados consolidan a la UPV como una institución de referencia en el apoyo al deporte paralímpico, apostando de manera decidida por la inclusión, el deporte de alto rendimiento y la proyección del talento deportivo universitario en competiciones de máximo nivel.

Proyección internacional: representación en la Copa del Mundo UCI

El excelente rendimiento mostrado durante la temporada ha tenido también su reflejo en el ámbito internacional. Los ciclistas Ricardo Ten (MC1) y Maurice Echkard (MC2) han sido seleccionados para representar a España en dos pruebas de la Copa del Mundo UCI de Ciclismo Paralímpico en carretera, un reconocimiento al nivel deportivo alcanzado.

Las competiciones se celebrarán en Middelkerke (Bélgica), del 28 de abril al 1 de mayo, y en Abruzzo (Italia), del 7 al 10 de mayo.

Desde la Universitat Politècnica de València se les trasladan los mejores deseos de éxito en estas importantes citas internacionales, en las que defenderán los colores de la selección española y seguirán llevando el nombre de la UPV al más alto nivel del ciclismo paralímpico mundial.

Próximas citas autonómicas

La actividad competitiva continuará en los próximos meses con la celebración de los Campeonatos de Contrarreloj Individual (CRI) y Ruta de la Comunitat Valenciana de Ciclismo Paralímpico, previstos entre los meses de mayo y junio. Las fechas definitivas serán confirmadas en breve por la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana (FCCV).

Un inicio prometedor

El balance final de la temporada no puede ser más positivo y supone un inicio extraordinariamente prometedor para el joven equipo de Ciclismo Paralímpico de la UPV. Los resultados obtenidos refuerzan el compromiso de la universidad con el deporte inclusivo y de alto nivel, y abren una etapa llena de retos y oportunidades para seguir creciendo en el panorama nacional e internacional.