Kiat Lim planea volver a València en las fechas del partido ante el Rayo en Mestalla

Kiat Lim, presidente del Valencia CF e hijo del máximo accionista de la entidad, tiene previsto volar a la capital del Túria a mediados del mes de mayo, según ha informado este mediodía 'Tribuna Deportiva'. Por entonces, los planes de los dirigentes pasan por que el equipo entrenado por Carlos Corberán tenga completamente amarrada la continuidad la próxima campaña en Primera división, una circunstancia determinante en los presupuestos de la que se presenta como la última campaña del club del murciélago como anfitrión del estadio de Mestalla, ubicado en la Avenida de Suècia, casa del valencianismo desde mayo de 1923. El traslado al Nou Mestalla se programó para el comienzo del curso 2027/28.

Conforme al discurso público que ha emanado del club, principalmente del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, el próximo proyecto debería centrarse en el retorno a las competiciones europeas para la primera temporada en el nuevo estadio. A pesar de que los mensajes de Meriton casi nunca encajan con los hechos reales, el ejecutivo escocés ha manifestado que cada unas de las ventanas de fichajes desde su llegada -cuatro- estaban enfocadas en acrecentar paulatinamente el poder competitivo del Valencia con vistas a la temporada 27/28. A mitad del camino, restan el verano de este 2026 y el invierno de 2027 para conseguirlo. Esa meta con dirección a Europa es también con la que se trata de convencer para que siga a un jugador como Guido Rodríguez, que acaba contrato el 30 de junio.

Presupuestos y planificación

Las reuniones que en la segunda mitad del mes de mayo se den entre Kiat Lim, emisario de Peter Lim, y los ejecutivos en València -Gourlay, Corberán y Solís- pivotarán sobre el punto clave: el presupuesto final de esa próxima temporada. Los límites en los que Corberán, Gourlay y los 'scouts' podrán moverse y planificar la plantilla deberían quedar claros en la próxima visita de Lim hijo a València. Como señala el periodista Héctor Gómez, este viaje está marcado para mediados de mayo, aunque podría retrasarse un par de semanas en función de los resultados deportivos que obtenga el equipo en las jornadas finales de LaLiga.

Kiat Lim, presidente del Valencia desde marzo de 2025 / VCF Media

Por ahora, con cinco puntos de renta sobre el descenso, a falta únicamente de 15 en disputa, se confía en que para la visita del Rayo Vallecano el Valencia esté totalmente salvado o, en su defecto, pueda ratificarlo en ese mismo encuentro en Mestalla contra el conjunto de Íñigo Pérez.

Valencia - Rayo, jueves 14 de mayo: ¿el bautizo de Kiat en Mestalla?

El Valencia - Rayo, correspondiente para la jornada 36 de la competición de Liga, se jugará el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas. Para esa fecha, la previsión es que Kiat esté ya en València y prolongué su estancia varios días más. Por lo tanto, no puede descartarse que el singapurense asistiera por primera vez a presenciar un partido del equipo que preside. Sería lo normal, aunque tratándose de una administración que colecciona despropósitos y sinsentidos al frente de la entidad de Mestalla y, sobre todo, que no cuenta con su presidente en el palco desde principios de 2025, nada puede darse por seguro hasta confirmación del club.

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A finales de marzo, Kiat estuvo en València. El presidente regresó a la ciudad tres meses después de su última visita del pasado diciembre, cuando presidió la Junta General de Accionistas. Fue la cuarta visita del dirigente desde que asumió el cargo en marzo de 2025, tras relevar a Layhoon Chan al frente del consejo de Administración. A mediados de diciembre, se marchó sin quedarse a ver un Valencia - Mallorca desde el palco de Mestalla. Hace un mes, aprovechó el parón y la ausencia de partidos del equipo para volar al 'Cap i Casal'. Al estadio que sí acudió fue al... Nou Mestalla.