La salvación del Levante tiene 'defensa'

El Levante UD se marchó de San Sebastián algo preocupado el pasado 4 de abril. Menos de un mes después esa sensación de fragilidad defensiva en algunos momentos ha dejado paso a la confianza en el bloque y en la idea. A pensar en la salvación por los mismos motivos de siempre, pero además por otro más añadido: la solidez defensiva. Lo que hace no mucho era un defecto ahora es una gran virtud y con una continuidad positiva. Dela y Matías Moreno se han convertido en una pareja fiable, que combina bien virtudes y que esconde defectos. Manu Sánchez también está a un gran nivel en el lateral izquierdo, donde sigue llegando a línea de fondo para poner centros al área y ha crecido en fase defensiva. Toljan por su parte volvió a estar a buen nivel atrás, combinó bien con Dela y además gestionó bien una de las situaciones que pedía Luís Castro en Cornellà, y eso eran las segundas jugadas.

Los datos de los últimos tres encuentros

El cuadro granota lleva tres porterías a cero y en Primera dejar la portería no es nada sencillo. De hecho, en la clasificación de los últimos tres encuentros, el Levante es el único que no ha encajado gol. El Barcelona con 1 tanto encajado es el segundo mejor mientras que con tres encajados aparecen hasta 8 equipos. Como suele suceder en estos casos, los ojos apuntan a la defensa cuando se mejoran esos datos defensivos, pero el Levante ha crecido como bloque y además ha tenido más cohesión en la medular. En el duelo ante el Espanyol se pudo ver sin ir más lejos a Raghouber metido entre centrales en muchos centros laterales para ayudar ante esos ataques pericos.

En cualquier caso, lógicamente, los datos de los centrales han mejorado y es algo obvio viendo sus cifras. Matías Moreno ha ganado en total 17 duelos de 26 disputados y ha conquistado 5 entradas de 6 intentos, algo que demuestra que la intensidad la está gestionando a la perfección. Por su parte, Dela no ha ido tanto al duelo cuerpo a cuerpo, pero su ratio de acierto es increíble: 12 duelos de 16 disputados, aunque no ha necesitado ganar entradas con apenas una disputada. Todo eso en tres partidos en los que además de Matías Moreno y Dela, Ryan ha aparecido cuando tocaba. En especial contra Getafe y el Espanyol.

Ryan, calentando en el Reale Arena. / REAL SOCIEDAD

El partido contra el Villarreal

El duelo ante el Submarino no será nada sencillo. El cuadro amarillo es el tercer equipo más goleador de la competición, llega con Gerard Moreno y Pepé en un gran estado de forma y además ya han demostrado que en casa no hay quien le tosa. Como contratiempo está el problema de la gestión de cargas de la pareja habitual, Dela y Matías Moreno, quienes salieron del duelo ante el Espanyol con problemas físicos, pero que podrán estar seguramente salvo contratiempo en La Cerámica y además como titulares.

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Por su parte, Matturro ha perdido algo de protagonismo en el pasado más inmediato con apenas 11 minutos disputados y ninguna titularidad en los últimos cuatro choques ligueros, a pesar de haber sido de la partida contra Oviedo y Rayo Vallecano. Eso sí, contra el Getafe estuvo a buen nivel tras estar desde el banquillo para una recta final en la que se necesitaba alguien con su dosis de carácter y de ímpetu. Ahora, con el Villarreal de fondo, si finalmente Dela o Matías Moreno 'descansan' para cuidar esas molestias, el uruguayo podría volver a pisar el césped en busca de un buen resultado de cara a la salvación.