Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta

El rendimiento de Largie Ramazani en el Valencia CF ha sido, sin duda, una de las grandes noticias de la segunda parte de la temporada. El extremo belga, cedido por el Leeds United, ha encajado a la perfección en el sistema de Carlos Corberán, aportando desequilibrio, velocidad y gol: seis tantos y dos asistencias en 26 partidos que explican su impacto en el tramo decisivo de LaLiga. El extremo ha sido determinante con goles y buen juego en los partidos ganados contra Espanyol, Levante, Osasuna, Sevilla y Girona. Sin ir más lejos, el pasado sábado contra los gerundenses abrió la 'lata' en una acción que refleja su velocidad y precisión al contragolpe.

Sin embargo, pese a que desde Inglaterra ya se plantea la opción de venderlo de manera definitiva por cifras que rondarían los 10 millones de euros, en clave mercado Valencia la operación exige más análisis que impulso, siendo una segunda cesión la fórmula que mejor encajaría en los parámetros económicos, limitados, del club. Eso sí, según informa en 'Team Talk' James Marshment, lo que pretende la entidad de Leeds es alcanzar un acuerdo de traspaso y abandonar ya la vía del préstamo.

Fuera de los planes de Daniel Farke

Ramazani ha encontrado en Mestalla el ecosistema ideal, lejos de las dudas que generaba en el Leeds bajo la dirección de Daniel Farke. De hecho, a diferencia de Corberán, como se informó en este medio el pasado verano, el técnico alemán no cuenta en sus planes con el exjugador del Almería, al considerarlo con poco físico para sobresalir en el fútbol británico. En el Valencia de Corberán, el belga ha dado un salto competitivo desde finales del mes de enero, siendo clave en la mejora del equipo hacia la zona media de la clasificación. Con 39 unidades, el conjunto blanquinegro se acerca a la salvación, para la que necesitaría, al menos, un triunfo más de aquí al final de la competición el último fin de semana de mayo.

La situación económica del Valencia CF sigue marcando la hoja de ruta. Apostar por un traspaso en propiedad implicaría comprometer recursos importantes que podrían limitar otras necesidades estructurales de la plantilla. Además, la experiencia reciente invita a la cautela: no todos los jugadores que brillan en una cesión en Valencia mantienen ese nivel a largo plazo. Incluso, el ejemplo de la inconsistencia se encuentra en el mismo Ramazani, con una primera vuelta de LaLiga decepcionante.

El tiempo juega en favor del Valencia

Por ello, la opción más coherente para el club de Mestalla sería negociar una segunda cesión de Ramazani, incluyendo una opción de compra no obligatoria. Esta fórmula permitiría validar su rendimiento en un escenario más exigente y con mayor continuidad, reduciendo riesgos en la planificación deportiva del Valencia 2026. El problema es que el Leeds no se abre a esta posibilidad cuando tiene por delante tantos meses hasta entrado agosto para obtener lo que desea: líquido con una venta de Ramazani. Un contexto que fuerza también al Valencia a observar y analizar otros extremos de sus características en el mercado.

Largie Ramazani, en el partido ante el Girona FC / LaLiga

Por su parte, el mensaje público de Largie deja abierta la puerta a seguir en Valencia, está encantado en el club y la ciudad, lo que refuerza la posición de los valencianistas para negociar sin urgencias y no precipitarse en el mercado de verano, donde el Leeds podría verse obligado a ir rebajando las pretensiones de un traspaso conforme avancen las semanas entre julio y agosto. "Veremos a final de temporada, yo voy a seguir como hasta ahora, soy ambicioso y voy a trabaar hasta final de curso", dice el jugador de 25 años.

Noticias relacionadas

En paralelo, asimismo, el Leeds United necesita dar salida a varios atacantes tras su regreso a la Premier League, hasta seis, según 'Team Talk' de fuentes del club de West Yorshire', lo que podría facilitar un acuerdo flexible con el paso del tiempo. De partida, los ingleses fijan un precio con el que recuperar buena parte de lo invertido por el pequeño y habilidoso belga en agosto de 2024. Entonces, pagaron al Almería 7,7 millones de euros y se establecieron en el contrato un extra de cuatro millones en variables. El contrato con el Leeds expira en el verano de 2028.