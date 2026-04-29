El sueño del Altamira: el equipo de voleibol femenino busca disputar el Campeonato de España

Ganar el campeonato autonómico de voleibol y clasificarse para el Campeonato de España no pasa todos los días. Clasificarse y no poder ir por temas económicos pasa mucho menos. Es el caso del equipo junior del Club de Voleibol Altamira, un equipo humilde del barrio de La Fontsanta, en València, que juega en la segunda división autonómica y que obtuvo su plaza para el torneo estatal tras quedar subcampeonas en la Comunitat Valenciana.

El campeonato nacional tendrá sede en Canarias, lo que supone un desembolso de dinero que muchas de las jugadoras de entre 18 y 19 años no pueden permitirse. Jugadoras, cuerpo técnico y miembros directivos del CV Altamira buscan ahora recaudar fondos para encontrar la forma de viajar pese a las adversidades que se le presentan constantemente.

CV Altamira Mistral tras conseguir la clasificación al Campeonato de España / CV Altamira

El camino de las heroínas

La odisea comenzó antes de lograr la plaza. Juanfran Álvarez, entrenador de las chicas, ha relatado las dificultades a las que se han enfrentado durante todo el proceso, un camino lleno de piedras que han tenido que ir sorteando. "El hándicap más difícil ha sido compatibilizar los entrenamientos con las clases de la universidad" comenta el técnico, que ha tenido que remar contra viento y marea para conseguir el objetivo. En fase de grupos se veían fuera después de quedar terceras, acabaron pasando y cumplieron el sueño de jugar la final, pero conscientes de que suponía un gasto extra y sin tener un pabellón donde jugar. Fundación Deportiva Municipal les dejó un pabellón unos días antes a coste cero, y ellas se encargaron de lo demás.

Lograron el segundo puesto, consiguieron el hito, y clasificaron en la última jornada tras ganar a LAR Carpintería Benidorm y que el CV Valencia perdiese su partido. Dos victorias de tres que fueron suficientes para clasificarse al torneo más importante de la categoría a nivel nacional

El desenlace final de una temporada histórica

Ahora queda lo más difícil, lograr llegar al campeonato. Para ello, el club ha iniciado un crowfunding, se ha puesto a buscar patrocinadores y poder sufragar el desplazamiento de todo el equipo a las islas y disputar un campeonato que se han ganado en la pista. El gran adversario no es solo el dinero, sino también el tiempo, ya que solo disponen de 7 días para recaudar la cantidad suficiente para afrontar el viaje, montante que el club ha evitado revelar. "Hemos cogido prestado el dinero de otras categorías, lo vamos a tener que devolver poco a poco, muchos padres van a tener que pedir préstamos" declara el entrenador de las chicas, que cada vez ve más truncado el sueño de competir al más alto nivel.