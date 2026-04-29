Universo Aspar, la Academia global de motociclismo que ya llega hasta China

Jorge Martínez Aspar completa el círculo. Su proyecto global de motociclismo ve la luz en un año en el que vuelve a aspirar a ganar los dos mundiales de Moto3 y Moto2 y en el que puede presumir de impulsar un proyecto de formación único en el mundo, con una academia global del motociclismo aglutina todos los escalones en la formación de los futuros pilotos, desde las minimotos en la MIR Racing Aspar Cup hasta los campeonatos mundiales de Moto3 y Moto2, pasando por las categorías de PreMoto4 y Moto4 en el Campeonato de España, así como Moto4 European Cup y Moto3 Junior.

Tras más de 40 años dando forma al futuro del motociclismo, Jorge Martínez 'Aspar' continúa apostando por los jóvenes talentos con la creación de un ecosistema de competición único. Y es que el llamado 'Universo Aspar' nace como una potente estructura deportiva enfocada para descubrir y desarrollar el talento desde la base hasta alcanzar los niveles más altos de la competición.

Jorge Martínez Aspar, en el acto de presentación de 'Universo Aspar'. / Perales Iborra

Una estructura deportiva cuenta con casi 200 pilotos de más de 30 nacionalidades y con un proyecto de formación (KSB Sport) que se ha exportado también a China y que lo hará próximamente a Estados Unidos y a Brasil, de la mano de Kenny Roberts y de Álex Barros.

Proyecto valenciano e internacional

A los dos pilotos españoles, el colombiano y el argentino que compiten en el Mundial, se unen un kirguís, un italiano y un español en Moto3 Junior, otros dos españoles en la Moto4 European Cup, y otro español, un chino y dos estadounidenses en el Campeonato de España. Además, en la MIR Racing Aspar Cup compiten pilotos de 32 nacionalidades, que incluyen países como Taiwan, Marruecos o Bolivia.

Los piltotos del Mundial y alguno de las categorías de formación del Aspar Team. / Perales Iborra

Formación de pilotos y mecánicos

Además del proyecto de competición, Aspar cuenta con una escuela junto con KSB Sport, con la que seguir formando pilotos para la competición. Pero al margen del apartado deportivo, el Universo Aspar tampoco deja de lado la parte formativa, no solo de los propios deportistas gracias a la academia de pilotos, sino también de los futuros mecánicos de competición. La Aspar KSB Technical Academy ofrece desde 2020 un programa especializado en mecánica de motociclismo, en el que los alumnos tendrán la oportunidad de aprender en entornos reales gracias, sobre todo, a la presencia de un equipo propio en el Campeonato de España.

Algunos de los pilotos del Aspar Team, entre ellos los mundialistas. / Aspar Team

El centro de este universo es el Aspar Circuit en Guadassuar. Ubicado a tan solo unos minutos de València, cuenta con unas instalaciones de primer nivel perfectas la preparación de pilotos, desarrollo de negocio y networking. Es la sede de los equipos de competición, pero también de las prácticas formativas de los alumnos de la Aspar KSB Technical Academy o del museo de Jorge Martínez 'Aspar' y el Aspar Team.

Evento multitudinario

El proyecto del Universo Aspar se presentó este miércoles en las instalaciones del Aspar Circuit, en un acto que contó con cientos de asistentes, entre ellos una amplia representación de los pilotos que compiten con su equipo en las distintas categorías del motociclismo, incluidos los cuatro mundialistas de este año.

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Jorge Martínez Aspar, con Nico Collado y Kike Bañuls. / Perales Iborra

Junto a ellos, también asistieron al evento el director general de deportes Luis Cervera, el director del Circuit Ricardo Tormo, Nico Collado; el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, José Luis Berenguer, el presidente de la Federación Española, Ignacio Verneda, el director adjunto del Circuito Ricardo Tormo, Bernardo Bonet, y representantes del staff técnico del Aspar Team en sus distintos proyectos, como Nico Terol (director deportivo), Daniel Antón (MIR Racing Cup), Kike Bañuls ((Technical Academy Aspar KSB) y Su Zhen, director deportivo de CF Moto.