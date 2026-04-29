"Al Valencia le faltan futbolistas determinantes, diferenciales, jugadores capaces de marcar la diferencia en los metros finales"

El periodista deportivo Paco Lloret analiza la situación del Valencia CF después de su última victoria ante el Girona en Mestalla, un triunfo que considera especialmente importante en el tramo final del campeonato. Según Lloret, la principal conclusión que deja ese partido es clara: “el Valencia depende de sí mismo”.

El periodista subraya que la victoria ante el conjunto dirigido por Míchel sitúa al equipo valencianista en una posición más favorable respecto a sus rivales directos, dentro de un final de liga que define como “muy competido y muy equilibrado”. En su análisis, Lloret destaca que el partido ante el Girona tenía una enorme trascendencia y que el equipo de Carlos Corberán supo sacarlo adelante pese al sufrimiento.

La victoria ante el Girona sitúa al Valencia en una posición más favorable respecto a sus rivales directos Paco Lloret

En ese sentido, señala que el Valencia, “con mucho sufrimiento pero con un planteamiento acertado”, fue capaz de superar al equipo gerundense. Para Lloret, ese triunfo debe tener continuidad ahora ante el Atlético de Madrid, próximo rival en Mestalla.

El periodista recuerda que el conjunto rojiblanco llega condicionado por su eliminatoria europea y apunta que acudirá a Valencia con la mente puesta en la posibilidad de clasificarse para la final de la Liga de Campeones. Lloret también introduce una comparación histórica al recordar que esa competición, la Champions, era una que el Valencia disputaba hace años, “curiosamente mientras el Atlético de Madrid estaba en Segunda División”, antes de remarcar que “el tiempo pasa y las cosas han cambiado”.

De cara al encuentro contra los colchoneros, considera que el Valencia tiene la oportunidad de confirmar su mejoría con una nueva victoria. A su juicio, el Atlético tiene “prácticamente todo hecho ya en LaLiga” y no se espera que sea un rival “demasiado beligerante”. Sin embargo, advierte de que se trata de un “partido trampa”, precisamente porque los pronósticos pueden apuntar a un contexto más favorable para el Valencia, algo que después habrá que demostrar sobre el terreno de juego.

Más allá del resultado ante el Girona, Lloret también pone el foco en las carencias de la plantilla valencianista. El periodista afirma que al Valencia le faltan “futbolistas determinantes, diferenciales”, jugadores capaces de marcar la diferencia en los metros finales. Según su análisis, el equipo muestra voluntad y genera llegadas, pero no cuenta con el repertorio ofensivo que en otras épocas facilitaba la resolución de los partidos.

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Al Valencia le faltan futbolistas determinantes, diferenciales, jugadores capaces de marcar la diferencia en los metros finales Paco Lloret

En el tramo final de su reflexión, se aparta del análisis estrictamente deportivo para abordar la situación institucional del club. El periodista plantea la necesidad de preguntarse por qué en València la justicia se muestra, según sus palabras, tan “refractaria” cada vez que se presenta una demanda o una querella para investigar “el expolio tan evidente que está sufriendo el club”.