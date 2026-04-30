Alerta rojiblanca en Mestalla: del fortín del Valencia CF al territorio discutido del Atlético de Simeone

El Valencia CF recibe este sábado en Mestalla al Atlético de Madrid. Y lo hace con la intención de aprovechar que los rojiblancos tendrán la cabeza en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal, motivo, como ya ha ocurrido en otros partidos, el conjunto colchonero comparezca en el feudo blanquinegro con notables rotaciones. Pero esa supuesta ventaja no garantiza nada. De hecho, en los últimos catorce partidos de Liga en casa, coincidiendo con la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo atlético, los valencianistas solo se anotaron tres victorias, por cinco empates y seis derrotas.

1. Desde la llegada de Simeone: un Mestalla menos fortín

Tomando como referencia la llegada del técnico argentino refleja un cruce mucho más equilibradoy, en términos globales, bastante más favorable al Atlético que en la etapa anterior. En Mestalla aparecen noches de todo tipo, pero con una constante clara: el Valencia dejó de convertir su estadio en una frontera casi infranqueable para los rojiblancos.

l primer gran aviso de que el Valencia todavía podía imponerse en este nuevo escenario llegó el 3 de noviembre de 2012, cuando el equipo de Mauricio Pellegrino derrotó al Atlético por 2-0. Aquel partido tuvo nombre propio: Roberto Soldado, autor del 1-0 en el minuto 19, y Nelson Valdez, que cerró el encuentro en el 90. Fue una victoria de resistencia y pegada ante un Atlético que tuvo más córners y más remates, pero que se marchó de vacío. Dos años después, el 4 de octubre de 2014 y con Nuno en el banquillo local, Mestalla vivió otra de sus tardes más contundentes ante el equipo del Cholo: 3-1 con un arranque demoledor, gracias al tanto en propia meta de Miranda, al gol de André Gomes y al cabezazo de Otamendi antes del cuarto de hora. Mandzukic recortó distancias, pero Diego Alves incluso detuvo un penalti a Siqueira antes del descanso.

Pero la era Simeone también dejó en Mestalla capítulos que explican el cambio de tendencia. El más doloroso en clave valencianista fue europeo: el 26 de abril de 2012, en la vuelta de las semifinales de la Europa League, el Atlético ganó 0-1 con un gol de Adrián y certificó su pase a la final con un global de 5-2. En Copa del Rey, el cruce de enero de 2014 también se abrió en Mestalla con un 1-1 que favoreció después al conjunto rojiblanco. Y entre los partidos más recordados figura el 3-3 del 7 de noviembre de 2021, uno de esos encuentros imposibles de explicar sin acudir al descuento: el Atlético llegó a ponerse 1-3 y el Valencia rescató un punto con un autogol de Savic y un doblete agónico de Hugo Duro en el tiempo añadido.

En los años más recientes, la serie volvió a mostrar esa condición de duelo imprevisible, aunque con demasiadas veces cayendo del lado colchonero para el gusto valencianista. El 29 de agosto de 2022, el Atlético ganó 0-1 en Mestalla con un tanto de Griezmann; el 16 de septiembre de 2023, el Valencia respondió con un 3-0 contundente, impulsado por un doblete de Hugo Duro y otro gol de Javi Guerra; y el 22 de febrero de 2025, el equipo de Simeone volvió a golpear en Valencia con un 0-3 firmado por un doblete de Julián Álvarez y otro tanto de Correa. Es decir: incluso cuando Mestalla ha rugido y el Valencia ha conseguido noches grandes, el Atlético del Cholo ha terminado por naturalizar algo que antes le costaba muchísimo más: salir vivo, e incluso vencedor, de ese estadio.

2. El tramo anterior: cuando Mestalla sí era territorio valencianista

El paisaje cambia por completo al mirar el ciclo anterior. Ahí sí aparece un Valencia dominante en casa, con un balance mucho más favorable y con la sensación de que el Atlético acudía a Mestalla a un escenario históricamente incómodo. Los marcadores de aquel periodo dibujan una línea mucho más estable para el conjunto blanquinegro: más victorias, menos derrotas y una autoridad bastante más reconocible.

Hay varios partidos que resumen bien aquella etapa. El 7 de febrero de 2004, el Valencia goleó 3-0 al Atlético en Mestalla. El 3 de febrero de 2007 volvió a imponerse, esta vez por 3-1. Y en la Copa del Rey de 2008, el equipo de Ronald Koeman derrotó 1-0 al Atlético en la ida de cuartos con un gol de David Silva en el minuto 32, en un encuentro en el que además el conjunto madrileño jugó muy pronto condicionado por la expulsión de Motta. Aquel fue uno de los partidos que mejor simbolizan la vieja superioridad del Valencia en casa frente a los rojiblancos.

Poco después llegó otra noche expresiva: el 3 de enero de 2009, el Valencia ganó 3-1 en Mestalla con un penalti de David Villa y un doblete de David Silva, mientras Forlán recortó también desde los once metros para el Atlético. Incluso cuando el duelo se cerraba en tablas, el partido solía dejar la sensación de que el Valencia controlaba mejor el escenario. Así ocurrió en el 2-2 del 26 de septiembre de 2009, con goles de Pablo Hernández y Villa para los locales y respuesta de Agüero y Maxi Rodríguez para el Atlético; y también en el 2-2 del 1 de abril de 2010 en la Europa League, otra eliminatoria de altísimo nivel entre dos equipos de peso, que cayó del lado rojiblanco con el escandaloso penalti no pitado sobre Zigic.

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La secuencia final de aquella etapa mantiene el mismo tono. El 22 de septiembre de 2010, Valencia y Atlético empataron 1-1 en Mestalla, con tantos de Simão y Aduriz. Y el 10 de septiembre de 2011, ya en el arranque de la temporada 2011-12 pero antes de la llegada oficial de Simeone al banquillo rojiblanco, el Valencia volvió a imponerse 1-0 gracias a un gol de Soldado en el minuto 52. Fue, en cierto modo, la última foto de una costumbre antigua: la de un Atlético que sufría muchísimo más de lo habitual cada vez que pisaba Mestalla.