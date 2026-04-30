Carlos Corberán: “El Valencia CF se sigue jugando la vida en cada partido; 39 puntos no son suficientes”

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, compareció en la previa del partido ante el Atlético de Madrid con un mensaje claro: el Valencia CF no puede relajarse. Pese a los 39 puntos alcanzados, el técnico blanquinegro insistió en que el equipo todavía no ha conseguido su objetivo y que el encuentro de Mestalla exige la máxima tensión competitiva.

“En este momento la preparación del partido es muy sencilla, nos seguimos jugando la vida. 39 puntos no son suficientes. Somos muy conscientes de nuestra situación, de que el Valencia CF se sigue jugando la vida en cada partido y eso facilita mucho la dinámica, los entrenamientos y la tensión competitiva”, afirmó Corberán.

El entrenador valencianista confirmó que Cömert avanza en su recuperación y ha podido hacer una parte del entrenamiento, con la previsión de que complete la sesión de mañana. También explicó que Unai ha trabajado con normalidad durante la semana, mientras que Lucas Beltrán será duda hasta el último momento por unas molestias en la rodilla: “Mañana en el entrenamiento veremos si está disponible”.

Sobre el Atlético de Madrid, Corberán aseguró que prepara el duelo esperando siempre la mejor versión del rival. El técnico reveló que ha analizado varios partidos recientes del conjunto rojiblanco, entre ellos los disputados ante Elche y Sevilla, para conocer sus comportamientos y características. “Espero un partido muy competido entre dos de los clubes más importantes e históricos del fútbol español”, señaló.

El técnico descartó que el Atlético pueda llegar relajado a Mestalla. “No. Siempre espero la mejor versión de un equipo cuando lo vamos a enfrentar. Vienen de una victoria en LALIGA. El día del Sevilla me gustó pese al resultado. Vi un equipo jugando con atrevimiento y soltura ofensiva. El día del Elche CF el penalti y expulsión condicionó el partido”, analizó. Además, recordó la dificultad histórica del cruce: “En Mestalla el Valencia CF solo ha ganado al Atlético una ocasión en los últimos diez años”.

Sumar 42 puntos

Corberán evitó hacer cuentas sobre la permanencia y se centró únicamente en el siguiente objetivo competitivo. “Nunca pienso en lo que puede pasar. Pienso en que el equipo haga todo lo posible para sumar 42 puntos. En ver qué tenemos que hacer para conseguir una versión competitiva que nos acerque a conseguir buenos resultados”, explicó.

También fue preguntado por Javi Guerra, tras sus últimos buenos rendimientos. El técnico insistió en que la exigencia debe ser permanente: “Mi mentalidad es que lo mejor de cada jugador siempre está por llegar. El buen rendimiento debe ser siempre la base y no el techo del siguiente partido”.

En clave de plantilla y mercado, Corberán no quiso entrar en valoraciones de futuro. “En mi cabeza no pienso en nada que tiene que ver con el futuro, solo en lo inmediato, el partido ante el Atlético”, aseguró. El entrenador sí explicó cuál es su papel cuando el club avanza en una negociación: “Me gusta hablar con el jugador para que sepa qué se va a encontrar. No soy quien convence ni negocia a algún jugador. Convence el escudo y la historia, los proyectos. No soy yo”.

Corberán, en rueda de prensa / J. M. López

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue Pepelu, utilizado como central en momentos de necesidad. Corberán valoró su adaptación y destacó la importancia de contar con alternativas: “Dio un paso adelante en un momento de dificultad. Se ha adaptado a esa posición de jugar de central aportando recursos de salida de balón, solventando muy bien situaciones propias de los defensas. Tiene compatibilidad para jugar ahí”.

Respecto a Julen Agirrezabala, el técnico explicó que su evolución dependerá de las sensaciones tras la cirugía de rodilla. “Todavía no ha hecho entrenamientos con el grupo, si la evolución es buena se integrará y entonces será un momento de cercanía al alta competitiva”, indicó.

Corberán también habló de las opciones ofensivas del equipo y de la posibilidad de ver juntos a Sadiq y Hugo Duro. Recordó que ambos ya coincidieron la pasada temporada ante el Atlético en Mestalla y que las sensaciones fueron positivas, aunque matizó que todo depende de las necesidades del partido. “Tener dos delanteros puros es algo interesante cuando el equipo somete mucho al rival”, explicó. En ese sentido, diferenció el perfil de Lucas Beltrán, al que definió como “un nueve y medio” por su tendencia a acercarse a la mediapunta.

El entrenador blanquinegro volvió a subrayar que el foco está en el propio Valencia CF, aunque reconoció el potencial del Atlético. “Es un gran equipo, si no, no estaría en la semifinal de la Champions League. Tienen una plantilla para competir en tres competiciones. Esperamos lo mejor del rival y lo mejor de nuestro equipo”, afirmó.

Por último, Corberán fue preguntado por la confianza de Danjuma en su figura. El técnico quiso dejar claro que el principal atractivo para los futbolistas es el Valencia CF. “La confianza que Danjuma tuviera en mí no fue la razón por la que vino al Valencia CF. Fue el Club, el escudo, la grandeza del Club”, explicó. Además, reveló que mantuvo con él una conversación telefónica de una hora centrada en fútbol y en la comprensión del juego.

Con ese mensaje, Corberán afronta el duelo ante el Atlético como una nueva oportunidad para acercarse al objetivo. “Los retos son sinónimo de motivación, son siempre bienvenidos”, concluyó.