Gran Fondo Internacional de Ciclismo en València: cortes tráfico, aparcamiento prohibido y desvíos de autobús
Els Poblats Marítims será sede de la salida y meta de esta marcha, en la que parcipan unos 4.000 ciclistas
Poblats Marítims de València acoge, este sábado, una marcha ciclista organizada por el Club Deportivo Pódium, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, y que discurrirá por distintos términos municipales. La salida de València para la prueba de 148 y 177 km será de 7:50 a 8:10 horas. La vuelta a la ciudad será de 12:15 a 15:26 horas. Mientras, el Tinglado 2 de La Marina acogerá diversas actividades paralelas.
La salida neutralizada de la marcha hará el siguiente recorrido: Marina de València (escuela EDEM-plaza de l'Ona), calle Doctor Marcos Sopena, calle Eugenia Viñes, calle José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Arnaldo de Vilanova, avenida de la Serra d’Aitana y hacia el término municipal de Alboraia. La vuelta a la ciudad se hará por el mismo recorrido, pero con meta en el cruce de José Ballester Gozalvo con la Font d'en Carròs.
Estacionamiento prohibido
Está prohibido estacionar, desde el viernes 1 a las 22:00 horas y hasta las 16:30 horas del sábado, en la calle José Ballester Gozalvo -entre el colegio Vicent Blasco Ibáñez y el Instituto Isabel de Villena, así como entre la rotonda de Isabel de Villena y Vicente la Roda-; también a ambos lados de Isabel de Villena –entre los números 171 y 189-; en la calle Mendizábal números 35, 41 y 38; y en la avenida de la Malva-rosa números 119 y 134.
Afecciones al transporte público
Con motivo de la marcha ciclista de este sábado, en la zona del Marítim, EMT València ha planificado nuevos itinerarios en un total de 7 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a la marcha con las líneas 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.
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