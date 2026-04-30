Gran Fondo Internacional de Ciclismo en València: cortes tráfico, aparcamiento prohibido y desvíos de autobús

Poblats Marítims de València acoge, este sábado, una marcha ciclista organizada por el Club Deportivo Pódium, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, y que discurrirá por distintos términos municipales. La salida de València para la prueba de 148 y 177 km será de 7:50 a 8:10 horas. La vuelta a la ciudad será de 12:15 a 15:26 horas. Mientras, el Tinglado 2 de La Marina acogerá diversas actividades paralelas.

La salida neutralizada de la marcha hará el siguiente recorrido: Marina de València (escuela EDEM-plaza de l'Ona), calle Doctor Marcos Sopena, calle Eugenia Viñes, calle José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Arnaldo de Vilanova, avenida de la Serra d’Aitana y hacia el término municipal de Alboraia. La vuelta a la ciudad se hará por el mismo recorrido, pero con meta en el cruce de José Ballester Gozalvo con la Font d'en Carròs.

Cortes de tráfico por el fondo ciclista / FDM

Estacionamiento prohibido

Está prohibido estacionar, desde el viernes 1 a las 22:00 horas y hasta las 16:30 horas del sábado, en la calle José Ballester Gozalvo -entre el colegio Vicent Blasco Ibáñez y el Instituto Isabel de Villena, así como entre la rotonda de Isabel de Villena y Vicente la Roda-; también a ambos lados de Isabel de Villena –entre los números 171 y 189-; en la calle Mendizábal números 35, 41 y 38; y en la avenida de la Malva-rosa números 119 y 134.

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Afecciones al transporte público

Con motivo de la marcha ciclista de este sábado, en la zona del Marítim, EMT València ha planificado nuevos itinerarios en un total de 7 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a la marcha con las líneas 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la App y en redes sociales.