El Valencia Basket encarrila el pase a semifinales con una clara victoria en la cancha del Durán Maquinaria Ensino

El Valencia Basket da un gran paso hacia las semifinales de la Liga F Endesa tras superar en el partido de ida de los cuartos de Final al Durán Maquinaria Ensino por 72-85. Así, las taronja afrontarán el partido de vuelta de este domingo 3 de mayo en el Roig Arena (18:00 horas) con una renta de 13 puntos. Una ventaja que aún podría haber sido mayor ya que las taronja llegaron a tener una ventaja de hasta 20 puntos. Con la lección bien aprendida de la última derrota en València ante las gallegas en partido de Liga Regular, esta vez las de Rubén Burgos no bajaron la guardia e impusieron su mayor potencial para conseguir una victoria coral ante el Ensino liderado por la taronja cedida al equipo gallego, Alicia Flórez, que antes del partido, recibía el trofeo que le acredita como Jugadora Revelación de la Liga además de haber sido elegida en el quinteto ideal.

Anderson, Buenavida, Chery, Carrera y Fam eran las elegidas para formar el primer quinteto del partido y de los playoff de la temporada 2025-2026. Los dos equipos salían muy concentrados en defensa y tardaban en inaugurar el marcador. Lo hacía Fiebich con dos tiros libres (0-2). En el Durán Maquinaria Ensino Alicia Flórez intentaba dar velocidad al juego buscando ataques rápidos. Fam fallaba un triple y en la acción siguiente la local Haidara sí lo lograba. Anderson contestaba con, esta vez sí, un triple convertido. El partido se aceleraba con Anderson como protagonista que con su segundo triple adelantaba 3-8 a la taronja (min.4) y, a renglón seguido, con el tercero, provocaba el tiempo muerto de Suso Garrido. Tres triples consecutivos de la estadounidense disparaban a las taronja en el marcador (3-11). El juego exterior era el protagonista, el partido se convertía en un festival de triples. Fiebich anotaba de tres y el Durán, con Flórez como protagonista, lograba otros dos. Buenavida se sumaba a la fiesta de los triples.

Las taronja lograban una cómoda renta de diez puntos (9-19) dominando los dos lados de la cancha con una buena defensa y buenos porcentajes de acierto en el tiro. El Ensino impedía que las taronja se escapasen todavía gracias también al acierto exterior. La extaronja Garfella y la taronja Alicia Flórez, anotaban los cuatro últimos puntos de las gallegas en el primer cuarto para recortar distancias y con 18-25 acababa el primer cuarto.

El Valencia Basket mantenía su renta en el segundo cuarto

En el segundo cuarto el Durán Maquinaria Ensino seguía encomendándose al poder anotador de Tate para inquietar a las taronja que pese a los intentos de las gallegas lograban salvar su ventaja. Aunque el Ensino recortaba hasta los seis puntos, pronto reaccionaba el Valencia Basket con Hilsman imponiendo su físico (21-31 min. 13).

El Valencia Basket no bajaba la guardia, Burgos movía con maestría el banquillo y las taronja imponían su juego y su calidad. Un triple de Awa Fam daba, la hasta el momento máxima renta a las taronja: +13 (25-38 min. 15) y de nuevo motivaba el tiempo muerto del Ensino. Las taronja, con un juego muy coral y con jugadoras como Buenavida especialmente brillantes, se movían con una renta cómoda aunque sin acabar de romper el partido. Zoe Hernández con un triple, ponía un marcador capicu al descanso 34-43 y lograba rebajar la barrera psicológica de los 10 puntos.

Las taronja dan un gran paso hacia semifinales / Durán Maquinaria Ensino

La ventaja taronja crecía en el tercer cuarto

El Ensino golpeaba primero en el tercer cuarto pero respondía Carrera con una canasta bajo el aro. Anderson, con una canasta de media distancia, ponía a las taronja de nuevo con más de 10 puntos de ventaja (36-47). Alicia Flórez y sus compañeras incrementaban la intensidad defensiva pero el Valencia Basket se zafaba con una buena circulación de balón evitando la remontada local. Con 47-56 Rubén Burgos pedía tiempo para reorganizar la defensa tras varios ataques rápidos de las gallegas. El paréntesis daba fruto y el Valencia Basket recuperaba las riendas.

Fiebich cortaba de la mejor forma el atisbo de reacción local con un triple que devolvía los 10 puntos de ventaja. Leticia Romero, también muy sólida ayer, recuperaba un bajón y anotaba a placer para poner el +15 en el marcador (49-64). Y con la máxima ventaja hasta el momento, +16, se cerraba el tercer cuarto (50-66).

Una ventaja taronja que Buenavida incrementaba aún más en la primera acción del último acto (50-68). Fam tenía el honor de poner el +20 por primera vez en el partido (50-70). La ventaja taronja era ya contundente pero el Valencia Basket no bajaba el ritmo buscando una renta lo más amplia posible para afrontar con tranquilidad el partido de vuelta en el Roig Arena. Fiebich, una de las más certeras, metía otro triple que seguía poniendo más tierra de por medio. El Valencia Basket trataba de buscar buenas posiciones de tiro sabiendo que el paso de los minutos corría a su favor pero la frescura y las ideas parecían agotarse. El Ensino recuperaba aire, energía y, tal vez recordando su remontada hacía pocos días en el Roig Arena, entraba en una fase de inspiración.

Remontada local

Las taronja perdían efectividad en ataque mientras el Ensino no se rendía, quería recortar distancias para seguir soñando con las semifinales. Con Flórez dirigiendo el juego, y Haidaga dominando el rebote y haciendo mucho daño en ataque, el Ensino volvía a meterse en la eliminatoria, recortaba la distancia a 'sólo' 13 puntos, algo que no gustaba a Burgos que pedía tiempo muerto. El Valencia Basket perdía balones ante la buena defensa del Ensino (63-76 min. 37). Un triple de Tate recortaba la ventaja a 10 puntos, la mitad de lo que había logrado tener el Valencia Basket tan sólo unos minutos. El Valencia Basket fallaba ahora ataques claros y veía cómo su rival seguía acercándose (68-76). De nuevo el fantasma de los últimos minutos que esta temporada han llevado a las taronja a sufrir más de lo previsto, volvía a aparecer.

Las de Rubén Burgos lograban frenar la locomotora local, recobraban la serenidad y evitaban que continuase al remontada. Leticia Romero, con un triple situaba el +13 y con esa buena renta, 72-85 se cerraba el partido de ida de los cuartos de Final. El partido entre el Innova Leganés-Spar Girona, finalizó con empate a 82. De este cruce saldría el rival del Valencia Basket en semifinales si logra pasar la eliminatoria ante el Ensino. Resultados y calendario en este enlace.

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Estadísticas completas del partido entre el Ensino y el Valencia Basket en este enlace