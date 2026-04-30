El Levante UD busca los tres puntos para escapar de la zona roja

El Levante UD se juega mucho esta jornada. A falta de 5 partidos, el equipo de Luis Castro se encuentra en penúltimo lugar con 33 puntos, tan solo dos por detrás del Mallorca, que ocupa el decimoséptimo puesto, el primero fuera de la zona de descenso. El Levante se enfrenta el sábado 2 a las 14 h al Villarreal en La Cerámica, un partido contra un rivel muy superior que se quiere afianzar en la tercera plaza y que si puntúa se aseguraría la participación en la Champions League de la próxima temporada. Tras el empate contra el Espanyol, los del 'Ciutat de València' buscan sumar los tres puntos para salir de la zona de descenso.

Ganar significa mucho para los de Luis Castro. Si consiguen los tres puntos, Mallorca y Alavés no puntúan contra Girona y Atlhletic, y el Sevilla no gana en el enfrentamiento contra la Real Sociedad, el equipo valenciano saldrá de los puestos de descenso después de 6 meses sumergidos en el fondo de la tabla. El Levante lleva desde la jornada once sin saber lo que es encontrarse fuera de los puestos de descenso.

Defensa y 'Afició'

El equipo del 'Ciutat', que era el más goleado hasta hace tres jornadas, ha dejado de serlo al encadenar 3 partidos consecutivos sin encajar un gol (Getafe, Sevilla y Espanyol). Ocho porterías a cero acumulan los de Luis Castro desde que comenzó la temporada, con una característica en común en todos los partidos que han acabado así: Mathew Ryan era el portero titular. A su vez, el conjunto 'granota' tiene ganado el golaverage particular frente a cuatro de sus rivales directos: Real Oviedo, Girona, Sevilla y Alavés, pero lo tiene perdido contra el Elche.

La afición se muestra comprometida con el equipo y confía en la salvación. Las 600 entradas que el club castellonés ha cedido al Levante están a punto de agotarse y se espera que viajen más aficionados desde València debido a la cercanía geográfica entre ambas ciudades. Víctor García, centrocampista del Levante UD, ha querido dedicarles unas palabras a los aficionados, destacando su importancia en los partidos que quedan y la fuerza que hacen desde la grada cuando el club valenciano juega de local. "Se está viendo en los partidos en casa que el equipo está dando ese plus de energía y concentración y sabemos que van a estar en Vila-real", afirma el centrocampista valenciano.

Noticias relacionadas

Jugadores del Levante UD con sus aficionados / JM LOPEZ

Declaraciones de Víctor García

El club valenciano llega con pilas renovadas al encuentro contra el Villarreal. Víctor García ha querido resaltar "el buen momento" de su equipo, y alaba la gran mejoría defensiva en los últimos enfrentamientos. También ha afirmado que piensan pelear por la victoria frente a "uno de los equipos revelación de este año". El futbolista levantinista ha declarado: "Intentaremos que sea un partido disputado, estar dentro del partido, trabajarlo mucho e ir a por los tres puntos". Una temporada que no está siendo fácil para el Levante en su regreso a Primera División.