El LIV Golf, tocado de muerte: los saudís confirman que dejarán de financiar el circuito a final de temporada

El LIV Golf queda tocado de muerte. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmó este jueves que a final de la presente temporada dejará de financiar el circuito creado en 2022 y que tanto sacudió los cimientos del golf profesional.

En un comunicado, ratificó un ruido persistente en las últimas semanas: su salida del circuito paralelo de golf. Indicó que el importante nivel de gastos que requiere a largo plazo el LIV ya no se ajusta a su nueva estrategia y que su decisión de retirar los recursos "se ha tomado considerando las prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual". Una referencia explícita a los conflictos de alcance global.

A finales de agosto, por tanto, cuando se disputa el último de los 14 torneos, el LIV tiene todos los visos de bajar la persiana para siempre: improbable conseguir un patrocinador del nivel de los saudís. El PIF ha destinado al LIV unos 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros) desde su creación.

El LIV causó una auténtica revolución y gracias a los frondosos fondos saudís captaron a golfistas de primera fila con contratos megamillonarios, como los españoles Jon Rahm, el mejor pagado de todos, y Sergio García, y los estadounidenses Bryson DeChambeau y Phil Mickelson. El formato era novedoso, con torneos a tres rondas en lugar de cuatro y con equipos compitiendo entre sí en un ambiente más ruidoso del PGA Tour o DP World.

La decisión del fondo soberano de dejar de inyectar dinero a la competición ha llevado a la directiva de LIV a renovar su junta directiva con el fin de atraer a nuevos inversores que hagan posible la continuidad del circuito. Un intento desesperado de salvar un proyecto que ahora mismo apenas respira. Carece de un público fiel, de seguimiento televisivo y ahora de dinero.

Falta ver qué ocurre a partir de ahora con sus estrellas y demás jugadores, que se largaron del PGA en medio de tensiones públicas con otros golfistas y sobre todo con las autoridades del circuito, quienes no tienen intención de facilitar el retorno.

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Brooks Koepka volvió en enero e inauguró el programa de PGA Tour de recuperar a algunos golfistas. Este programa, basado en el rendimiento, estaba dirigido a "jugadores que han estado fuera del circuito durante al menos dos años y que han ganado el Players Championship, el Masters Tournament, el PGA Championship, el U.S. Open o el Open Championship durante las temporadas 2022 a 2025". Además de Koepka, solo tres jugadores de LIV cumplen los requisitos: Cam Smith, Jon Rahm y Bryson DeChambeau. No obstante, el plazo finalizó el 2 de febrero. Falta ver si se abre nuevo y de qué manera.