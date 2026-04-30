Así llegará el Atlético de Madrid a Mestalla: entre bajas y la mente en la Champions

El Valencia CF recibe este sábado al Atlético de Madrid en la jornada 34 de LaLiga. El choque viene marcado por la situación totalmente opuesta entre unos y otros. Lejos quedan aquellos tiempos en los que ambos peleaban por los mismos objetivos en la parte alta de la clasificación.

Si el conjunto de Carlos Corberán lucha por sellar la permanencia (casi) definitiva, el equipo de Diego Pablo Simeone aterrizará en Valencia en pleno ecuador de una semifinal de Champions, con el cuerpo todavía caliente del 1-1 ante el Arsenal en el Metropolitano y la mente, inevitablemente, puesta en la vuelta del martes en Londres.

Y con la mente puesta en la Champions, la lógica (viendo precendetes pasados ante Sevilla o Elche) predice que Simeone apostará por rotaciones masivas, garantizando el descanso del futuro once titular para el Emirates. A esa premisa, se suma las molestias de titulares, fruto del envite de ida ante los de Arteta. Julián Álvarez y Juliano Simeone tuvieron que abandonar el encuentro ante el Arsenal por un torcedura de tobillo y un golpe en la cadera, respectivamente. Por su parte, Sorloth ni participó en el encuentro por molestias musculares. El técnico argentino espera contar con los tres para la batalla de Londres, por lo que su presencia en Mestalla se da casi por descartada. Además, Giménez, Barrios y Nico siguen lesionados y tampoco estarán disponibles para el partido.

Entrenamiento en cuadro

Este jueves, la plantilla rojiblanca realizó un nuevo entrenamiento y solo saltaron al césped seis jugadores del primer equipo, ante las asuencias de lesionados, los que arrastran molestias y los titulares de anoche ante el Arsenal. Ante este panorama, todo apunta que Simeone presentará en Mestalla un once con los menos habituales como Musso, Boñar, Lenglet, Julio Díaz, Mendoza, Vargas, Almada o Álex Baena.

Por su parte, el Valencia se encontrará ante la oportunidad de imponerse al Atlético, un rival al que le está costando doblegar en los últimos años ante la parroquia blanquinegra. De hecho, en los últimos catorce enfrentamientos ligueros en la Avenida de Suecia, coincidiendo con la llegada de Simeone al banquillo rojiblanco, los valencianistas solo han ganado tres partidos, por las seis derrotas y los cinco empates.

Pese a todo, el guion, por tanto, parece escrito para un partido de intensidad desigual: el Valencia necesitará apretar desde el inicio, llevar el choque al barro, incomodar la salida rojiblanca y convertir Mestalla en una prueba de concentración para un Atlético que viajará con media cabeza en Londres.