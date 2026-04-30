Salva Gomar, reelegido presidente de la FFCV hasta 2030
El abogado valenciano dirigirá la entidad federativa durante el periodo 2026-2030, sumando así doce años al frente de la FFCV.
El abogado valenciano Salva Gomar ha sido oficialmente reelegido presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para el periodo 2026-2030, por lo que de cumplir su tercer mandato ostentará el cargo doce años.
La Dirección General de Deportes de la Generalitat confirmó este jueves que Gomar dirigirá la Federació durante los próximos cuatro años tras dar por concluidas las elecciones 2026.
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas y de subsanaciones, Gomar ha salido reelegido como máximo mandatario de la entidad federativa, a la que el abogado y gestor deportivo profesional llegó en 2018.
Economía saneada y transparente
En un comunicado, la FFCV destacó que durante los mandatos de Gomar, y sobre "la base de una economía saneada y transparente”, se ha inaugurado una nueva sede y se ha puesto en marcha, entre otros, el proyecto 'Valenta', mediante el cual se han multiplicado por cuatro las licencias femeninas, algo que sitúa a la Comunitat Valenciana como referente del fútbol femenino español. En este periodo de los últimos ocho años, Gomar y la FFCV también tuvo que hacer frente a la crisis del COVID 19 y la dana de octubre de 2024 que sufrió la provincia de Valencia.
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