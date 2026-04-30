UniEsport cumple 10 años impulsando el deporte universitario

El talento deportivo no solo se fragua en pistas, pabellones y terrenos de juego, también nace en las aulas de las universidades de la Comunitat Valenciana. Con ese convencimiento, la Fundación Trinidad Alfonso y las universidades valencianas renuevan por décimo curso consecutivo su compromiso a través de UniEsport 2026, con el objetivo de fomentar el deporte universitario y recompensar económicamente el esfuerzo académico-deportivo de los deportistas.

Las instalaciones de la Universitat Jaume I de Castellón han acogido este lunes la gala en que se ha escenificado la firma del convenio de colaboración, un acto que ha reunido a rectores, vicerrectores y representantes institucionales de las distintas universidades, junto al director de la Fundación, Juan Miguel Gómez. La imagen simboliza mucho más que un acuerdo, refleja una alianza estratégica por el presente y el futuro del deporte universitario.

El rector, José Esteban Capilla, ha participado en la firma del convenio en representación de la Universitat Politècnica de València, subrayando “el firme compromiso de la UPV con un modelo de estudiante integral, competitivo y con valores”.

Así, la comunidad universitaria con este convenio, brinda apoyo a deportistas de alto nivel que compatibilizan entrenamientos y estudios en la UPV; da visibilidad de las competiciones en que participa la universidad, especialmente el CADU; y destaca la presencia de la marca Comunitat de l’Esport en las equipaciones oficiales de la UPV.

Éxito de los deportistas UPV

Además, el talento deportivo de la UPV ha sido nuevamente reconocido este año a través de los Premios Fundación Trinidad Alfonso, que distinguen a los estudiantes con mejor equilibrio entre rendimiento académico y deportivo.

Premios Fundación Trinidad Alfonso. / UPV

Los premiados UPV de 2025 han sido:

Bernat Ferrer , de Carreras de Montaña, por sus resultados deportivos destacados a nivel autonómico y nacional.

, de Carreras de Montaña, por sus resultados deportivos destacados a nivel autonómico y nacional. Pau Gimeno, de Lucha Libre referente absoluto en su modalidad y ejemplo de compatibilidad entre alto nivel y formación universitaria.

La UPV también ha brillado en los Premios Extraordinarios, que reconocen a deportistas ya egresados. La alumna Alba Rey, de Kárate, ha sido galardonada por su trayectoria ejemplar y su excelente expediente académico, consolidando el prestigio de la UPV en la formación de deportistas de élite.

Bernat Ferrer, Alba Rey y Pau Gimeno, los premiados de la UPV. / UPV

Compromiso de largo recorrido

La renovación del convenio UniEsport fortalece una década de crecimiento conjunto en la que la UPV ha sido un actor esencial. La colaboración abarca desde el apoyo a deportistas de alto nivel hasta becas para estudiantes que compiten internacionalmente, convirtiendo a la UPV en una institución que impulsa un modelo de deporte universitario de referencia en España.

Para la UPV, este acuerdo supone seguir avanzando hacia un ecosistema deportivo más sólido, competitivo y alineado con los valores académicos y sociales de la universidad.