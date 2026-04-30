La UPV lanza "La ciencia del pádel", una innovadora serie de divulgación científica que une deporte y conocimiento

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha La ciencia del pádel, una nueva y ambiciosa iniciativa de divulgación científica que tiene como objetivo acercar al público general los fundamentos físicos, técnicos y tecnológicos que influyen en la práctica de este popular deporte. A través de una serie de microespacios audiovisuales, investigadores del instituto ai2 de la UPV desvelan, de manera rigurosa pero accesible, algunos de los secretos científicos que se esconden detrás de cada golpe de pádel.

Este proyecto supone la primera entrega de una nueva línea de contenidos audiovisuales sobre ciencia y deporte impulsada por la UPV, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y que abordará también otras disciplinas deportivas como el running o la natación, entre otras. Con esta iniciativa, la universidad refuerza su compromiso con la divulgación del conocimiento científico y con la transferencia de la investigación a la sociedad, utilizando el deporte como vehículo cercano y atractivo para todos los públicos.

El pádel, uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años tanto en España como a nivel internacional, se convierte así en el punto de partida de esta serie divulgativa. En los distintos capítulos de La ciencia del pádel se da respuesta a preguntas que a menudo se plantean las personas practicantes de este deporte, desde jugadores y jugadoras amateurs hasta deportistas más experimentados. ¿Qué es exactamente el llamado punto dulce de la pala y por qué es tan importante? ¿Cómo se genera el efecto o spin de la bola? ¿Influyen la altitud, la temperatura o la presión atmosférica en el comportamiento de la pelota durante el juego? Estas y otras cuestiones son analizadas desde un punto de vista científico, basándose en la investigación y la experimentación.

La serie está compuesta por un total de siete microespacios audiovisuales, de corta duración y formato dinámico, diseñados para facilitar la comprensión de conceptos científicos aplicados al deporte. Los contenidos explican de forma clara y visual cómo intervienen principios de la física, la biomecánica, los materiales y la tecnología en el rendimiento deportivo y en las sensaciones del juego.

Todos los capítulos en YouTube

Todos los capítulos han sido grabados en el Laboratorio Testea Sport Lab, ubicado en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. Este laboratorio es el único en todo el mundo dedicado exclusivamente a la investigación y el análisis científico del pádel, lo que refuerza el carácter innovador y pionero de la iniciativa. Además, parte de los vídeos se han grabado también en las pistas de pádel del campus de Vera, integrando así la investigación con las instalaciones deportivas universitarias y con la propia actividad cotidiana de la comunidad universitaria.

Los microespacios de La ciencia del pádel están disponibles en el canal de YouTube del Área de Comunicación de la UPV, lo que permite su visualización abierta y gratuita por parte de cualquier persona interesada. Como novedad adicional, las pistas de pádel de la UPV incorporan desde ahora un código QR que enlaza directamente con la lista de reproducción completa de la serie. De este modo, las personas usuarias de las instalaciones pueden acceder de forma inmediata a los vídeos y ampliar sus conocimientos científicos sobre el deporte que están practicando.

La iniciativa ha sido impulsada por el Área de Comunicación de la UPV, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), con el objetivo de fomentar la cultura científica y poner en valor la investigación desarrollada en la universidad. Para su desarrollo, La ciencia del pádel ha contado también con la colaboración del Área de Deportes de la UPV, que ha facilitado el uso de las instalaciones deportivas y ha contribuido a acercar el proyecto a la comunidad universitaria, así como con la participación de la empresa Testea Sport Lab, referente en el análisis científico del pádel.

Tras el estreno de esta primera serie, el equipo del Área de Comunicación y del Área de Deportes de la UPV trabaja ya en el desarrollo de una nueva colección de microespacios audiovisuales, que en esta ocasión estará centrada en el mundo del running. Esta próxima serie continuará explorando la relación entre deporte y ciencia, abordando aspectos como la técnica de carrera, la eficiencia energética, la prevención de lesiones o la influencia del equipamiento deportivo. Su estreno está previsto para el último trimestre de este curso académico.

Tanto La ciencia del pádel como la futura serie dedicada al running forman parte del Plan anual de comunicación y divulgación científica de la UPV, una estrategia que busca reforzar la visibilidad de la actividad investigadora de la universidad y acercarla a la sociedad mediante formatos innovadores y accesibles. Ambas iniciativas cuentan además con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que subraya su interés y relevancia dentro del ámbito de la divulgación científica a nivel nacional.

Con este tipo de proyectos, la UPV consolida su apuesta por la difusión del conocimiento científico más allá del ámbito académico, integrándolo en actividades cotidianas como la práctica deportiva y demostrando que la ciencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida diaria.