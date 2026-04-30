Valencia CF - Atlético de Madrid: día, horario, directo y canal de televisión

El Valencia CF y el Atlético de Madrid protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, un partido que, a estas alturas de la temporada, adquiere un peso especial tanto en la lucha por Europa como en la pelea por consolidar objetivos clasificatorios. Mestalla volverá a ser escenario de una cita de alto voltaje entre dos históricos del fútbol español que llegan con mucho en juego.

Más allá de los datos prácticos, el duelo llega cargado de contexto competitivo. El Valencia afronta el partido con la necesidad de sumar los tres puntos para sellar práctimante la permanencia tras ver de cerca el pozo tras las derrotas ante Celta, Elche y el empate en Mallorca. La victoria ante el Girona ha dado oxígenos a los de Carlos Corberán.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con el objetivo de seguir sumando puntos y seguir la estela del Villarreal, situado en la tercera plaza de la clasificación. El conjunto rojiblanco, en cambio, afronta el duelo en mitad de la semifinal de la Champions League ante el Arsenal. Tras el empate a uno en el Metropolitano, el equipo del 'Cholo' Simeone tendrá el martes en Londres al reto de alcanzar su cuarta final de la Copa de Europa.

La mala racha del Valencia CF

Históricamente, los enfrentamientos entre Valencia y Atlético de Madrid suelen ser intensos, con marcadores ajustados y mucha carga táctica. Mestalla, además, ha sido tradicionalmente un campo complicado para los rojiblancos, lo que añade un punto extra de interés al choque. Pero desde la llegada de Simeone al banquillo colchonero, el balance de 14 partidos le Liga se ha saldado con solo tres victorias valencianistas, cinco empater y seis victorias atléticas. La última el pasado año por 0-3.

Valencia - Atlético de Madrid / EFE

El encuentro se disputará en Mestalla sábado 2 de mayo de 2026 a partir de las 16:15 horas, en horario habitual de la sobremesa futbolística en España. Se trata de una franja que suele ofrecer partidos de gran seguimiento, especialmente cuando hay equipos implicados en la zona alta o media-alta de la tabla, como es el caso.

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En cuanto a la retransmisión, el partido podrá seguirse en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal integrado en la plataforma Movistar+. Como es habitual en LaLiga, también estará disponible en streaming mediante la propia aplicación de Movistar+, lo que permite verlo en dispositivos móviles, tablets, ordenadores o smart TV.